Unicredit al centro di una nuova truffa: ecco i dettagli

Un messaggio che arriva sul cellulare o un’email che compare nella casella di posta inviati da Unicredit si stanno diffondendo sempre di più. I testi invitano i clienti a cliccare su un link per “aggiornare i dati”, “sbloccare il conto” o “verificare un’operazione sospetta”. A prima vista sembra una comunicazione autentica, ma in realtà dietro si nasconde l’ennesimo tentativo di truffa. la pagina contraffatta replica il sito di home banking di Unicredit. L’ignaro utente che vi accede trova un form nel quale inserire credenziali, codici temporanei o persino i numeri della propria carta di credito. Una volta digitati, quei dati finiscono dritti nelle mani dei truffatori, pronti a sfruttarli per svuotare conti correnti o disporre transazioni mai autorizzate. La tecnica è sempre la stessa: il phishing.
Nuova truffa coinvolge Unicredit: ecco come funziona
La banca continua ad invitare gli utenti a non cadere in tali trappole. Come ribadito in una nota, Unicredit non invia mai link via SMS o email per chiedere conferme dei dati personali. L’unico canale sicuro resta l’app ufficiale o il sito istituzionale. Eppure, la truffa continua a mietere vittime. Da qui l’appello ai clienti: diffidare di ogni messaggio sospetto, non cliccare sui link e non condividere informazioni riservate al di fuori dei canali ufficiali.
Unicredit non è l’unica colpita. Anche altre banche, sia in Italia che in Europa, sono prese di mira da truffe simili. Gli esperti invitano a riconoscere i dettagli che svelano l’inganno: testi pieni di errori, indirizzi web lunghi o strani, numeri di telefono diversi da quelli ufficiali. In caso di dubbio, la regola è semplice: rivolgersi direttamente al servizio clienti.
Chi purtroppo si accorge di aver consegnato i propri dati deve intervenire subito: bloccare la carta, cambiare le credenziali e informare la banca. Unicredit mette a disposizione un numero verde, 800.57.57.57, attivo tutti i giorni. Mentre la Polizia Postale raccoglie segnalazioni tramite il 113 e il portale commissariatodips.it.