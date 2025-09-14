Microsoft Surface Laptop costa POCHISSIMO su Amazon: sconto folle di 400 euro

Siete alla ricerca di uno dei migliori notebook del momento? allora puntate fortissimo sul Microsoft Surface Laptop, costa veramente poco su Amazon, grazie alla promozione che riduce di molto la spesa finale che l’utente si ritrova a sostenere giusto in questi giorni su Amazon, approfittando di un rapporto qualità/prezzo più unico che raro.

Il prodotto in questione è caratterizzato prima di tutto dalla presenza del processore Qualcomm Snapdragon X Plus, un SoC con architettura ARM molto diffuso negli ultimi mesi, e capace di garantire ugualmente ottime performance generali. La configurazione di base prevede oltretutto 16GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD, oltre a un display davvero di tutto rispetto, se considerate che parliamo ugualmente di un 13,8 pollici di diagonale, completamente touchscreen e capace di raggiungere una risoluzione molto elevata.

Microsoft Surface Laptop costa veramente poco su Amazon

L’acquisto di questo dispositivo è veramente conveniente per tutti, se considerate che comunque il listino di 1229 euro è decisamente ribassato con la promozione disponibile su Amazon, sino a scendere a un valore finale da sostenere pari a soli 846,88 euro. Potete ordinarlo qui.

Il modello attualmente scontato è la 7a edizione, quindi l’ultima messa in commercio, con al suo interno il sistema operativo Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software, potendo allo stesso tempo godere in poche parole di una vera e propria esperienza Windows stock.

Lo chassis, realizzato nel giusto mix tra metallo e plastica, conferisce un’aura decisamente elegante e unica nel suo genere, favorendo e facilitando la portabilità, oltre all’esposizione nella maggior parte degli ambienti di possibile utilizzo. La spedizione viene gestita da Amazon con consegna in tempi veramente molto brevi per tutti.