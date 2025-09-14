Telescopio spaziale rettangolare: così la NASA cercherà pianeti abitabili

Immaginate un telescopio spaziale che somiglia a una lama. Un nastro specchiato, lungo venti metri e alto appena uno, fluttuante nel buio cosmico per scovare mondi simili al nostro. Secondo un gruppo di scienziati, proprio questo design anomalo e controintuitivo potrebbe svelarci fino a 25 pianeti potenzialmente abitabili, nascosti nel nostro vicinato galattico, entro un raggio di 30 anni luce.

L’idea scaturisce da un ostacolo che persino i giganti odierni non riescono a superare. Strumenti come il James Webb Space Telescope, con il suo sguardo penetrante nell’infrarosso, e il nascente Vera C. Rubin Observatory, destinato a mappare il cielo con una rapidità senza precedenti, hanno ampliato a dismisura i nostri orizzonti. Eppure, una sfida rimane quasi insormontabile. Separare il flebile riflesso di un pianeta grande come la Terra dal fulgore accecante della sua stella madre è un’impresa titanica, quasi come voler distinguere una lucciola nel fascio di luce di un faro. Per riuscirci con un approccio classico, servirebbe uno specchio circolare dal diametro di 20 metri: un colosso tecnologicamente irrealizzabile.

È qui che i ricercatori del Rensselaer Polytechnic Institute e della NASA propongono un’audace eresia ottica: infrangere una tradizione che da Galileo in poi ha consacrato la forma circolare per gli specchi telescopici e abbracciare, invece, la geometria di un rettangolo.

L’intuizione è disarmante nella sua logica. Si mantiene la dimensione cruciale su un asse per garantire la necessaria capacità di raccolta della luce, riducendo al contempo l’altra in modo drastico. Il risultato? Uno strumento immensamente più leggero, compatto e, soprattutto, costruibile. Per superare i limiti imposti da questa forma insolita, il telescopio danzerebbe nello spazio. Per ogni sistema stellare osservato, lo specchio eseguirebbe una rotazione controllata, catturando due immagini da angolazioni complementari. Questa strategia permette di mappare l’intera orbita del pianeta e di immortalarlo indipendentemente dalla sua posizione, aggirando così il tallone d’Achille del suo design.

Ma l’obiettivo finale va ben oltre una semplice conta di nuovi mondi. Questo strumento sarebbe in grado di analizzare le loro atmosfere, andando a caccia di firme biologiche. Trovare tracce di ossigeno, un sottoprodotto della fotosintesi, non sarebbe un semplice dettaglio. Un segnale del genere trasformerebbe quei puntini luminosi in candidati principali per uno studio ancora più approfondito e, forse un giorno, in vere e proprie destinazioni per sonde esplorative.