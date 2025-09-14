Ad
domenica, Settembre 14, 2025
domenica, Settembre 14, 2025
Amazon: sconti così non si vedevano da tempo, la tecnologia al -60%

Compra ora su Amazon quello che desideri, c'è la tecnologia in sconto e probabilmente non resterà tale per molto.

scritto da Felice Galluccio
Gli sconti su Amazon possono arrivare quotidianamente e in ogni momento ma ricordate che bisogna prenderli al volo per riuscire a sfruttare i prezzi migliori. Proprio per questo oggi proponiamo una lista fatta di sconti da non rifiutare, in quanto potrebbero non tornare più. Proprio per evitare che i nostri utenti possano perdersela, consigliamo sempre di accedere al nostro canale Telegram ufficiale che è uno dei migliori e soprattutto è gratuito per chiunque. Clicca qui per entrare.

Amazon spinge con la tecnologia: ecco le migliori offerte del giorno

Questa è la lista che molte persone vorrebbero vedere ogni giorno e che noi abbiamo creato per voi. Non serve altro che dare un’occhiata per capire cosa volete acquistare in promo:

  1. ProtoArc Mouse Ergonomico, EM11 NL Mouse Verticale Senza Fili Ottico Ricaricabile con 3 Porte Dispositivi (2*Bluetooth &USB), 3 DPI Regolabili per Computer, iPad, Mac, Windows – Nero, PREZZO: 24,98€, LINK
  2. Samsung Smart TV 48” QE48S94FAEXZT OLED 4K, NQ4 AI Gen3 Processor, 4K AI Upscaling Pro, Motion Xcelerator 144Hz, Dolby Atmos & OTS Lite, LaserSlim Design, 2025, PREZZO: 999,00€, LINK
  3. TP-Link TL-WPA1000 Kit Powerline, AV1000 Mbps su Powerline, AC1200 su WiFi Dual Band, 1 Porta Gigabit, Plug & Play, Homeplug AV2, Tecnologia OneMesh, Estendi Rete Tramite Impianto Elettrico, PREZZO: 69,99€, LINK
  4. HUAWEI WATCH FIT4 Pro Smartwatch, Ultra-sottile, 1.82″ Schermo in Zaffiro & Lunetta in Lega di Titanio, Fitness Tracker, con App ECG, Batteria fino a 10 Giorni, iOS e Android, GPS, 30 mesi di Garanzia, PREZZO: 229,00€, LINK
  5. Lenovo Chromebook Plus 14″ – Notebook Display OLED WUXGA (1920×1200), MediaTek Kompanio U910, 12GB RAM, 128GB eMMC, Wi-Fi7, ChromeOS – Seashell, PREZZO: 649,00€, LINK
  6. roborock QV 35S Robot Aspirapolvere, 10.000Pa, Antigroviglio, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie Pulizia dei Tappeti, Bianco, PREZZO: 474,98€, LINK
  7. Canon PIXMA TS3351 – Stampante multifunzione a getto d’inchiostro a colori (stampa, scansione, copia, display LCD da 3,8 cm, WLAN, Print App, 4800 x 1200 Dpi), colore: Bianco, PREZZO: 43,59€, LINK
