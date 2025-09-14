Cobalto-60: la tragedia dimenticata che avvelenò una famiglia

Agli albori degli anni Sessanta, in un quartiere residenziale di Città del Messico, la vita di una famiglia fu sconvolta da un nemico silenzioso e incomprensibile. Tutto ebbe inizio con una serie di malesseri inspiegabili: febbri persistenti, una spossatezza profonda, nausee e lesioni cutanee che i medici locali non riuscivano a diagnosticare. Le ipotesi si susseguivano senza trovare conferma, mentre le condizioni dei membri della famiglia peggioravano inesorabilmente. Nessuno poteva immaginare che la causa di quella sofferenza non fosse un virus esotico o un’intossicazione alimentare, ma un piccolo e lucente cilindro metallico che un bambino di dieci anni aveva trovato in un campo e, affascinato dal suo aspetto, aveva portato a casa come un tesoro.

Quell’oggetto, conservato in una credenza della cucina, era una capsula di cobalto-60, una sorgente radiologica di grado medico, smarrita da un’apparecchiatura per la radioterapia. Per 37 giorni, dal 21 marzo al 27 aprile 1962, la capsula irradiò costantemente l’abitazione. I raggi gamma emessi dal metallo attraversavano pareti, mobili e, soprattutto, i corpi degli abitanti, scatenando un processo di distruzione cellulare invisibile ma devastante. La famiglia viveva, mangiava e dormiva a pochi metri da una fonte letale di radiazioni ionizzanti, completamente ignara del pericolo mortale che essa rappresentava.

Il cobalto-60 è un isotopo radioattivo del cobalto, prodotto artificialmente in reattori nucleari. La sua principale caratteristica è l’emissione di raggi gamma ad alta energia, una forma di radiazione elettromagnetica capace di penetrare in profondità nella materia, compresi i tessuti biologici. Questa sua proprietà lo rende estremamente utile in applicazioni come la sterilizzazione di attrezzature mediche, l’irraggiamento alimentare per la conservazione e, soprattutto, la radioterapia per distruggere le cellule tumorali. Tuttavia, la stessa energia che lo rende un prezioso alleato in campo medico lo trasforma in una minaccia letale se non gestito con schermature e protocolli di sicurezza rigorosi. Le radiazioni ionizzanti, infatti, agiscono a livello molecolare, strappando elettroni dagli atomi e danneggiando il DNA cellulare. Le cellule possono morire o, peggio, subire mutazioni che portano a patologie gravissime, inclusi i tumori.

Quando l’esposizione è intensa e concentrata in un breve periodo, come nel caso della famiglia messicana, si manifesta la sindrome da radiazione acuta (SRA). I sintomi iniziali, spesso scambiati per un’infezione comune, includono nausea e affaticamento. Segue un periodo di latenza, in cui la persona sembra migliorare, ma nel frattempo il danno al midollo osseo, al tratto gastrointestinale e al sistema nervoso progredisce inesorabilmente. Infine, sopraggiunge la fase critica, con emorragie, infezioni diffuse e collasso degli organi. Fu proprio questo il tragico percorso clinico che seguirono i membri della famiglia. La madre, incinta, morì per prima, seguita dalla nonna, dal figlio di dieci anni che aveva trovato la capsula e da una sorellina di due anni. L’unico a salvarsi fu il padre, che per motivi di lavoro trascorreva meno tempo in casa e ricevette quindi una dose di radiazioni inferiore, sebbene con conseguenze permanenti sulla sua salute.

La scoperta della causa avvenne solo quando il padre, disperato, portò un campione di sangue del figlio in un laboratorio più attrezzato. I tecnici, allarmati dai valori anomali, avviarono un’indagine che, pezzo dopo pezzo, ricostruì la catena degli eventi fino a identificare la capsula di cobalto-60 come l’origine del dramma. L’evento di Città del Messico del 1962 è passato alla storia come uno dei primi e più drammatici incidenti radiologici in ambito civile, un monito sulla pericolosità delle cosiddette “sorgenti orfane”, ovvero materiali radioattivi smarriti, rubati o abbandonati al di fuori del controllo normativo.

Purtroppo, quella tragedia non rimase un caso isolato. Venticinque anni dopo, nel 1987, un evento ancora più grave scosse il Brasile. A Goiânia, due uomini, rovistando tra i materiali di un istituto di radioterapia abbandonato, trovarono una testa radiante contenente una capsula di cesio-137. Ignari del contenuto, la aprirono, attratti dalla polvere bluastra e luminescente all’interno, che distribuirono ad amici e parenti come fosse polvere magica. L’incidente di Goiânia causò una contaminazione su vasta scala, con centinaia di persone esposte, decine di ricoveri e diverse vittime. Entrambi gli episodi evidenziano una vulnerabilità comune: la mancanza di consapevolezza pubblica e la carenza di controlli stringenti sul ciclo di vita delle sorgenti radioattive.

Queste vicende storiche, per quanto lontane, offrono un contesto cruciale per comprendere la natura del rischio radiologico e per distinguerlo da timori moderni spesso infondati. Oggi, il dibattito pubblico è frequentemente dominato dalla preoccupazione per le onde elettromagnetiche emesse da smartphone, Wi-Fi e antenne. È fondamentale, però, operare una distinzione scientifica precisa: le emissioni di questi dispositivi appartengono alla categoria delle radiazioni non ionizzanti. La loro energia è troppo bassa per rompere i legami chimici e danneggiare il DNA, a differenza delle radiazioni ionizzanti emesse dal cobalto-60 o dal cesio-137. Come confermato da organizzazioni internazionali come l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le prove scientifiche attuali non hanno stabilito un nesso causale tra l’uso dei telefoni cellulari e l’insorgenza di tumori.

Il vero pericolo, come dimostrano gli incidenti del passato, risiede nella gestione e nel controllo delle sostanze che emettono radiazioni ad alta energia. A seguito di queste tragedie, la comunità internazionale ha rafforzato significativamente le normative. L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA) ha sviluppato protocolli più severi per la tracciabilità, la sicurezza nucleare e lo smaltimento delle sorgenti radioattive. Oggi, ogni dispositivo medico o industriale contenente isotopi pericolosi è soggetto a un rigido sistema di licenze e controlli, pensato proprio per prevenire che possa essere smarrito o finire nelle mani sbagliate. Vengono promosse campagne di sensibilizzazione per operatori del settore, rottamatori e forze dell’ordine, affinché sappiano riconoscere i simboli di pericolo radiologico e agire di conseguenza.

La storia della famiglia di Città del Messico rimane una cicatrice nella memoria collettiva, un potente promemoria del dualismo della tecnologia nucleare. Le stesse forze che possono curare il cancro possono, se incontrollate, causare distruzione. La lezione impartita da quel piccolo cilindro metallico è che la gestione della tecnologia avanzata richiede un livello di responsabilità e vigilanza altrettanto elevato. Non è la radiazione in sé a essere “malvagia”, ma la sua gestione negligente a essere catastrofica. La sicurezza e la protezione dalle radiazioni sono oggi pilastri fondamentali, costruiti sulle fondamenta di drammi silenziosi come quello che si consumò in una casa ignara, sessant’anni fa.