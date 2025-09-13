007 First Light: disponibili 30 minuti di gameplay

Il mondo dei videogiochi di spionaggio si prepara a ricevere un nuovo capitolo molto atteso. Si tratta di 007 First Light che arriverà ufficialmente il 27 marzo 2026. Il gioco, ispirato alla vita di un giovane James Bond sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series X|S. L’annuncio, arrivato direttamente da IO Interactive, lo studio noto per la saga di Hitman, è stato accompagnato da un lungo approfondimento nello State of Play dedicato al titolo. Durante il quale sono stati mostrati oltre trenta minuti di gameplay. Il materiale rivelato offre uno sguardo dettagliato sulle meccaniche che caratterizzano il gioco, permettendo già di percepire il mix di stealth e azione che contraddistingue tale nuova avventura.

Ecco le caratteristiche emerse sul nuovo 007 First Light

La storia proposta dal titolo, come anticipato, si concentra su un momento cruciale della vita di James Bond: la sua giovinezza. Il gioco racconta, infatti, un’origin story inedita, mostrando il futuro agente 007 alle prime esperienze nel mondo dello spionaggio. A interpretarlo digitalmente è Patrick Gibson, la cui presenza sullo schermo dona al personaggio una nuova immagine.

Il gameplay sembra più variegato e flessibile. Bond potrà mimetizzarsi tra la folla, origliare conversazioni e raccogliere informazioni senza farsi notare, ma avrà anche la possibilità di usare il suo carisma per disarmare o aggirare le guardie. Oppure di affrontarle direttamente con mosse rapide e precise. Fondamentali rimangono i gadget hi-tech della Divisione Q, strumenti indispensabili per hackerare dispositivi, aprire serrature, distrarre nemici e gestire situazioni complicate.

E non è tutto. IO Interactive ha confermato che il giocatore potrà decidere liberamente quando rompere la copertura. La progressione del personaggio include anche la cosiddetta “Licenza di uccidere”. Attivata quando Bond affronta nemici con forza letale, sbloccando nuove abilità con le armi da fuoco. Il gioco è già disponibile in pre-ordine su Amazon al prezzo di 69,99 euro. Non resta dunque che attendere l’arrivo del nuovo gioco.