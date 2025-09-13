Ad
Unieuro: sconti MEGA sorprendenti tra cucina gaming e tecnologia

Con Unieuro portate a casa cinema cucina stile e divertimento con offerte incredibili che mescolano risparmio qualità e tanta energia positiva

scritto da Rossella Vitale
Entrare in Unieuro è come spalancare la porta su un piccolo spettacolo di luci e cartellini arancioni che urlano “prendimi!”. Vi guardate intorno e vi rendete conto che ogni corsia ha qualcosa che potrebbe cambiarvi la giornata. È un po’ come quando aprite il frigo pensando di non avere nulla e invece trovate gli ingredienti per una cena fantastica: da Unieuro accade lo stesso, ma con prodotti che vanno dal salotto alla cucina. fino al vostro polso, letteralmente!

Offerte a dir poco spaziali da Unieuro

Iniziate il giro da Unieuro con il grande schermo: il Samsung 55″ Crystal UHD U8000F 4K a soli 399 euro porta il cinema direttamente nel vostro salotto. Non può mancare poi il caffè perfetto: la De’Longhi EN 80.B automatica/manuale è pronta a deliziarvi a 79,99 euro. Restando in cucina, trovate la Philips 2000 series NA231/00 Airfryer 6.2 L a 99,99 euro, mentre la Candy CIP 3E7L0W a scomparsa totale vi aspetta a 279,90 euro.

Da Unieuro si pensa anche al bucato con la Whirlpool FreshCare Lavatrice a libera installazione, proposta a 349,90 euro. E per chi ama iniziare la giornata col sorriso, la De’Longhi Stilosa è vostra a soli 99,99 euro. Lo store poi fa contenti i gamer: la Sony PlayStation 5 Slim Digital è disponibile a 498,90 euro. Non manca  il Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI disponibile in due varianti, una a 199,99 euro e l’altra a 229,90 euro. Se preferite il mondo Apple, da Unieuro trovate l’Apple Watch SE GPS 40mm Cassa Alluminio Galassia con Galassia Sport Band a 239 euro, insieme all’Apple Pencil (USB-C) a soli 85 euro. Con Unieuro lo shopping  un affare!

