Samsung Galaxy S26 Ultra, angoli più morbidi e dimensioni riviste

Il Samsung Galaxy S26 Ultra prosegue il percorso iniziato dal modello precedente e subisce alcuni cambiamenti dal punto di vista estetico. Cosa cambia per davvero? Gli spigoli diventano più smussati, riprendendo uno stile che si collega ai GalaxyS e S Plus. Una scelta stilistica questa che lo allontana dal design dell’Ultra, che si presentava invece più squadrato. Le immagini di queste ultime novità sono state condivise da fonti affidabili, anche se non si tratta ancora di informazioni ufficiali. In ogni caso non ci sono dubbi su quelle che saranno le future modifiche. Come detto i bordi meno aggressivi ammorbidiscono la struttura del telefono, l’ergonomia complessiva beneficia del nuovo taglio e anche l’inserimento in tasca dovrebbe risultare più agevole.

Ma non è tutto. Anche le misure subiscono una lieve variazione. La larghezza del dispositivo passerebbe da 77,6 a 77,9mm, mentre l’altezza da 162,8 a 163,4m. La diagonale del display potrebbe invece crescere di un decimo, ma non è ancora garantito.

Samsung Galaxy S26 Ultra, tra identità estetica e scelte funzionali

Malgrado questi piccoli cambiamenti, l’identità del brand resta comunque immediatamente riconoscibile. Seppur online si vocifera di cornici più gradevoli e maneggevoli, nulla però è emerso circa la scelta dei colori adottati o le reali dimensioni in termini numerici.

In più resta ancora un po’ incerto il tema della S Pen. Secondo sempre alcune indiscrezioni trapelate online, sembra infatti che l’ uso di questo accessorio sarà limitato ad un numero ristretto di utenti. È possibile quindi che rischi di essere rimosso totalmente, scelta che comunque potrebbe portare a liberare spazio interno prezioso. Il vantaggio? batterie più generose e la riduzione di alcune complessità di tipo meccanico. Tali cambiamenti però potrebbero non essere immediati. Alcune voci infatti parlano di un debutto ufficiale intorno al 2027.

Insomma, il passo avanti del Galaxy S26 Ultra in termini estetici si traduce in benefici pratici. Riporre lo smartphone in tasca diventa più semplice. La presa a una mano risulta più stabile. L’uso prolungato affatica meno il palmo, il tutto mantenendo un’impronta essenzialmente “Ultra”. Grande schermo, grande autonomia potenziale e un comparto fotografico probabilmente più ampio. I dettagli tecnici arriveranno con il lancio ufficiale, oggi però, come mostrato, a parlare è soprattutto il design.