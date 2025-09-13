Apple Glass, le lenti diventano intelligenti negli occhiali smart

Si continua a parlare tanto degli occhiali intelligenti di Apple, per i quali sarebbe stato depositato da un nuovo brevetto all’USPTO. L’azienda di Cupertino, che già con Vision Pro ha segnato un passo importante nell’ambito della realtà mista, sembra voler spingere ulteriormente sul settore con una serie di dispositivi in fase di sviluppo. I cosiddetti Apple Glass rappresentano da tempo uno dei progetti più discussi, alimentato da numerosi documenti e indiscrezioni.

Un brevetto che guarda alla luminosità adattiva

Il documento intitolato “Triggered Dimming And Undimming Of A Head-Mountable Device” descrive un sistema che integra il concetto di lenti fotocromatiche con tecnologie già sperimentate sugli iPhone, come la regolazione automatica della luminosità. In pratica, le lenti degli Apple Glass sarebbero in grado di scurirsi o schiarirsi in base all’ambiente e alle attività svolte. Non si tratterebbe quindi di una semplice reazione alla luce solare, ma di un meccanismo capace di adattarsi a scenari più complessi, come una conversazione o impostazioni personalizzate definite in precedenza.

Questa soluzione permetterebbe di evitare passaggi manuali considerati troppo scomodi, come dover togliere gli occhiali o intervenire tramite iPhone per regolare i parametri. L’obiettivo di Apple è rendere l’esperienza d’uso fluida e immediata, trasformando un accessorio tecnologico in un compagno quotidiano che si adatta da solo alle necessità del momento.

Un passo oltre Vision Pro

La filosofia che emerge dal brevetto è chiara: non puntare a stupire solo con la potenza hardware, ma proporre un dispositivo realmente pratico, discreto e utilizzabile anche in contesti sociali. Gli Apple Glass potrebbero così rappresentare una naturale evoluzione rispetto a Vision Pro, andando incontro a un pubblico più ampio e interessato a un indossabile meno ingombrante ma ricco di intelligenza integrata.

Come sempre, un brevetto non equivale a un prodotto pronto al lancio. Resta però un segnale concreto dell’impegno di Apple verso il settore, che nei prossimi anni potrebbe vedere l’arrivo di più dispositivi, tra visori e occhiali, capaci di ridefinire il concetto stesso di wearable.