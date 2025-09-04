Netflix lancia le clip: ora è possibile salvare e condividere le scene preferite

Netflix ha deciso di introdurre una funzione che punta a cambiare il modo in cui le persone interagiscono con film e serie TV. La novità si chiama clip personalizzate ed è già disponibile anche in Italia. La volontà della piattaforma streaming è quella di permettere agli utenti di poter contrassegnare i momenti più interessanti dei contenuti che riguardano, dandogli modo di condividerli sui social ma anche con gli amici. Con questa nuova funzione, invece, si passa a un livello superiore: non si tratta più di un marcatore statico, ma di un vero frammento video che può essere rivisto tutte le volte che si desidera o diffuso tramite WhatsApp, Instagram, iMessage e altri canali di condivisione.

Come funziona il nuovo strumento

Il sistema è intuitivo. Durante la riproduzione, sotto la barra del player compare il pulsante “Ritaglia”. Basta un tocco per selezionare l’inizio e la fine della scena, che viene così trasformata in una clip pronta per essere salvata nella propria raccolta o inviata a contatti e community online. L’operazione richiede pochi secondi ed elimina la necessità di ricorrere a software esterni o a registrazioni artigianali dello schermo.

Le clip diventano quindi uno strumento immediato per creare meme, ricordare momenti emozionanti o semplicemente condividere una battuta divertente senza dover spiegare a parole di cosa si tratta.

Un lancio mirato con Mercoledì

Il debutto della funzione non è casuale. Netflix ha scelto di introdurla in concomitanza con la seconda parte della nuova stagione di Mercoledì, una delle produzioni più popolari della piattaforma. La serie con Jenna Ortega aveva già dimostrato un forte potenziale virale alla sua prima uscita, generando trend globali sui social. Ora i fan potranno diffondere clip ufficiali, in qualità elevata e senza rischi legati a contenuti non autorizzati.

Questa novità non solo aumenta l’interazione tra utenti e contenuti, ma permette a Netflix di mantenere il controllo sulla distribuzione dei video, limitando il fenomeno della pirateria. È anche un segnale di cambiamento: la piattaforma non è più soltanto un catalogo da cui attingere passivamente, ma diventa un ambiente interattivo e creativo, dove chi guarda può diventare parte attiva della diffusione dei contenuti.