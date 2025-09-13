Lexus LBX Vibrant Edition: nuova edizione speciale da collezione

La Lexus LBX Vibrant Edition nasce per sorprendere. Dopo due anni dal debutto, la gamma si arricchisce con un modello limitato, disponibile solo da settembre 2025 a maggio 2026. Il design cattura subito lo sguardo con cerchi in lega da 18″ nero opaco che donano carattere deciso. Gli spoiler anteriori e posteriori in nero esaltano le linee del crossover, mentre le modanature scure su portiere e finestrini regalano un tocco più dinamico. Nei paraurti spiccano inserti nero lucido, capaci di accentuare un profilo elegante. La griglia anteriore, con placcatura nera lucida, trae ispirazione dal concept LBX RR Morizo. L’effetto complessivo è un equilibrio raffinato tra aggressività e stile. La scelta cromatica sottolinea l’esclusività. Tre le varianti disponibili Lexus abbiamo una con combinazione bicolore con tetto e montanti Astral Black abbinati a Ruby Red o Sonic Quartz, oppure una monocromatica Astral Black. Sul montante posteriore compare inoltre il badge Vibrant Edition, simbolo distintivo che segna la differenza.

Nuova Lexus: interni con carattere sportivo ed attesa sul prezzo

Lo sguardo si sposta all’interno della Lexus e l’impatto è immediato. L’abitacolo sfoggia rivestimenti in pelle semi-anilina nera, arricchiti da inserti Dark Rose sulle protezioni delle ginocchia, sulla console centrale e sui braccioli delle portiere anteriori. Un dettaglio che regala calore e raffinatezza. Gli schienali dei sedili presentano cuciture rosse in tatami, mentre le cinture di sicurezza, sempre Dark Rose, rafforzano la sensazione di sportività. La dotazione conferma l’attenzione al comfort. L’illuminazione ambientale interna offre ben 64 colori, creando atmosfere personalizzabili. Presente anche il pad di ricarica wireless per smartphone e la tecnologia nanoe-X che purifica l’aria dal climatizzatore. Dietro al volante di questa Lexus speciale spiccano i paddle, pronti a offrire un tocco dinamico durante la guida.

Resta invariata invece la meccanica. Nessuna modifica tecnica, perché il crossover Lexus continua ad affidarsi al powertrain Full Hybrid. Il tre cilindri da 1,5 litri si combina con un motore elettrico, sviluppando una potenza di sistema pari a 136 CV. Efficienza ed equilibrio restano i punti di forza. Vale davvero la pena chiedersi se fosse necessario cambiare ciò che funziona così bene. Il prezzo ufficiale della Lexus LBX Vibrant Edition non è stato ancora comunicato. In Italia la gamma parte da 36.500 euro, dettaglio che alimenta curiosità sul posizionamento finale di questa edizione speciale.