Kena lancia l’offerta 5,99€: 200 GB in 5G e minuti illimitati

Quando si parla di offerte telefoniche, spesso ci ritroviamo davanti a pagine fitte di dettagli, condizioni e asterischi che ci fanno perdere subito l’entusiasmo. Eppure, ogni tanto, capita di imbattersi in qualcosa che riesce a farsi notare per la sua semplicità. È il caso della nuova proposta di Kena, che con meno di sei euro al mese mette sul tavolo una quantità di giga e servizi difficile da ignorare.

Minuti illimitati e 200 GB: la nuova proposta Kena sotto i 6€

La cifra è chiara: 5,99 euro al mese. In cambio, ci si porta a casa minuti illimitati, 200 SMS e soprattutto una valanga di internet: 200 giga in 5G, se si sceglie di attivare la ricarica automatica. Senza, restano comunque 100 giga, che non sono certo pochi. Per chi è abituato a guardare video, lavorare da smartphone o semplicemente non vuole più controllare ogni giorno quanti dati restano, è una comodità che cambia il modo di usare il telefono.

E la parte interessante è che non ci sono sorprese all’inizio: il costo di attivazione è gratuito, a patto di dare i consensi commerciali, e la SIM non costa nulla. Un dettaglio che elimina quell’amaro in bocca che di solito accompagna le “spese nascoste”.

Ovviamente ci sono anche le regole del gioco. Gli 8 giga inclusi per l’Europa sono un’aggiunta utile, anche se non pensati per un uso intensivo all’estero. La velocità promessa in Italia tocca i 250 Mbps in download e i 75 Mbps in upload, numeri che – dove la copertura TIM è solida – significano navigazione fluida anche per streaming e videoconferenze.

In più, Kena ha pensato a chi si fa prendere dall’ansia di finire i giga o di restare senza minuti prima del rinnovo mensile. Con il servizio Restart basta un tap per anticipare la ricarica dell’offerta e ripartire con il pacchetto completo, senza costi aggiuntivi. E con la ricarica automatica, oltre a non doversi più ricordare delle scadenze, si ricevono 100 giga extra ogni mese.

Infine, la gestione è tutta nelle mani dell’app Kena, che permette di controllare consumi, credito e perfino più linee insieme. Una soluzione pratica che semplifica la vita.

Insomma, tra trasparenza, convenienza e una buona dose di giga, questa offerta si inserisce bene in un panorama in cui spesso regna la confusione. Una proposta essenziale, ma che riesce a farsi notare.