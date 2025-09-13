Ad
Apple iPhone 16 Pro Max è in OFFERTA con uno sconto Amazon di 300 euro

Uno sconto Amazon per tutti gli utenti che vorranno acquistare Apple iPhone 16 Pro Max in questi giorni.

scritto da Denis Dosi
La promozione che tutti devono saper cogliere al volo giusto in questi giorni coinvolge Apple iPhone 16 Pro Max, uno smartphone che non necessita di presentazioni, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, che offre comunque la possibilità di accedere a specifiche tecniche di altissimo livello, fermo restando una spesa complessiva particolarmente elevata, nonostante l’ottima promozione Amazon.

Nell’avvicinarsi a questo prodotto dovete comunque sapere avere dimensioni superiori al normale, essendo circa 227 grammi di peso con 163 x 77,6 x 8,25 millimetri di spessore, pronto per fare spazio a un ottimo display da 6,9 pollici di diagonale, con risoluzione di 1320 x 2868 pixel, 460 ppi e 120 Hz di refresh rate, sempre con protezione contro urti e graffi.

Sotto il cofano si può trovare un processore Apple A18 Pro, esa-core con frequenza di clock elevata, accoppiato con GPU Apple 6-core e 8GB di RAM, fermo restando non poter espandere la memoria interna (ed è un fatto da tenere bene a mente nell’avvicinamento allo stesso prodotto). Nulla da eccepire per quanto riguarda il comparto fotografico, dove nella parte posteriore si possono trovare 3 sensori differenti tra loro: un principale da 48 megapixel, che viene seguito a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel, per terminare con un teleobiettivo da 48 megapixel.

Apple iPhone 16 Pro Max, la promozione di questi giorni è shock

Uno sconto assolutamente da non perdere per tutti gli utenti, difatti il prezzo di listino di 1489 euro viene scontato di praticamente 300 euro, arrivando a dover sostenere un investimento finale che corrisponde esattamente a 1189 euro, spesa tutt’altro che difficile da sostenere, soprattutto in confronto al valore iniziale. Premete questo link per l’acquisto.

Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, Dolby Vision 4K a 120 fps e un'autonomia senza precedenti. Compatibile con AirPods; Titanio nero
    Al momento attuale, per quanto riguarda il prezzo indicato, troviamo un’unica disponibilità in termini di colorazione tra cui poter scegliere.

