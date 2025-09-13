Il Galaxy Z Flip ottiene una tastiera fisica stile BlackBerry

Il mercato degli smartphone viene spesso accusato di essere troppo ripetitivo. È possibile infatti notare design sempre più simili, differenze minime e novità concentrate solo su spessore o fotocamere. A rompere la monotonia ci ha pensato però un appassionato di tecnologia che ha deciso di trasformare un Samsung Galaxy Z Flip in un dispositivo del tutto inedito. Potremmo definirlo uno “Slide” con tastiera fisica in stile BlackBerry.

Il progetto è opera di Marcin Plaza, creator su YouTube noto per le sue invenzioni eccentriche. L’idea è semplice solo sulla carta. Essa consiste nel prendere un Galaxy Z Flip5 perfettamente funzionante e integrarlo con la tastiera di un BlackBerry Q10. Il risultato è un dispositivo scorrevole, con un sistema slider che rivela la tastiera QWERTY, proprio come i telefoni ibridi che popolavano i primi anni degli smartphone moderni.

Samsung Galaxy Z Flip, tra nostalgia e sperimentazione

Realizzare il prototipo non è stato affatto banale. Plaza ha dovuto progettare un PCB su misura e utilizzare un Arduino Pro Micro per far riconoscere la tastiera come periferica USB. La struttura è stata parzialmente ricostruita in alluminio tramite macchine CNC, mentre il meccanismo di scorrimento sfrutta magneti e perni esterni.

Il risultato finale è stato sorprendente. La tastiera funziona perfettamente in applicazioni come YouTube, Minecraft e Terraria. Certo, lo schermo perde parte della sua superficie utile, ma il compromesso regala un dispositivo unico e perfettamente operativo. Non si tratta solo di un’ idea, ma di un esempio reale di come creatività, manualità e conoscenze tecniche possano dare nuova vita a un telefono già esistente e affermato.

Tale progetto dimostra anche quanto la nostalgia per le tastiere fisiche sia ancora viva. Molti utenti ricordano con affetto i tempi dei BlackBerry e apprezzerebbero un ritorno di questa soluzione, soprattutto per chi scrive molto con lo smartphone. In ogni caso, l’esperimento di Plaza non ha ambizioni commerciali, anche se alimenta il dibattito su come innovazione e retro-tecnologia possano convivere insieme.