BMW iX3, il SUV che inaugura l’era Neue Klasse

Con la nuova BMW iX3 parte ufficialmente l’era Neue Klasse, destinata a rivoluzionare l’approccio della nota casa automobilistica nei confronti della mobilità elettrica. Presentata in anteprima poco prima del Salone di Monaco, la vettura si distingue per uno stile completamente nuovo e per l’integrazione di soluzioni mai viste prima. Il design rompe con la tradizione del doppio rene extralarge e recupera proporzioni più verticali, in linea con la storia del marchio. L’efficienza aerodinamica è sottolineata da un Cx di appena 0,24. Invece l’abitabilità interna beneficia di dimensioni generose. Parliamo infatti di 4,78m di lunghezza e un bagagliaio da 520 litri, che può arrivare fino a 1.750l abbassando i sedili posteriori.

BMW iX3, prestazioni elettriche e autonomia da primato

L’interno è un concentrato di innovazione. La protagonista assoluta è la piattaforma software BMW Operating System X, che introduce il Panoramic iDrive. Grazie a questa tecnologia, le informazioni vengono proiettate a tutta larghezza sul parabrezza tramite il Panoramic Vision, affiancato da un head-up display 3D opzionale. Non manca un display centrale esagonale da 17,9”, insieme ad un volante multifunzione con pulsanti retroilluminati. L’ interno può essere ulteriormente personalizzato con pacchetti sportivi M o con finiture BMW Individual, unendo così tecnologia e lusso.

Sotto la carrozzeria, la BMW iX3 nasconde un powertrain con doppio motore elettrico da 469CV e 645Nm di coppia capace di spingerla da 0 a 100km/h in 4,9 secondi. La trazione integrale si affida a un motore-sincrono a eccitazione elettrica sul retrotreno e a un compatto motore-asincrono all’anteriore. Le nuove soluzioni riducono le perdite energetiche del 40% rispetto alla generazione precedente e abbassano costi e pesi.

La batteria cilindrica da 108,7kWh garantisce un’autonomia fino a 805km WLTP, valori che collocano il SUV ai vertici del suo settore. Grazie all’architettura a 800volt, la ricarica rapida raggiunge picchi di 400kW. Bastano solo 10 minuti per recuperare 372km. La vettura supporta anche funzioni Vehicle-to-Load, Vehicle-to-Home e persino Vehicle-to-Grid, trasformandosi in accumulatore energetico per la rete domestica o nazionale. Il prezzo italiano parte da 69.900€, con arrivo previsto nella primavera del 2026.