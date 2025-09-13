Sky TG24 e Cielo passano all’HD sul digitale terrestre dal 15 settembre: cosa fare

Dal 15 settembre due canali molto seguiti del digitale terrestre, Cielo e Sky TG24, saranno finalmente disponibili in alta definizione. Si tratta di una novità importante che porta con sé un netto miglioramento della resa visiva, senza alcun cambiamento di frequenze o numerazione.

Il passaggio dall’SD all’HD avverrà nella notte tra il 14 e il 15 settembre, intorno alle 2. I due canali verranno trasmessi in formato h.264 (MPEG4) con risoluzione 1080i, uno standard già compatibile con tutti i televisori e decoder presenti sul mercato. Nella maggior parte dei casi la transizione avverrà in automatico, grazie alla risintonizzazione notturna dei televisori. In caso contrario sarà sufficiente procedere a una ricerca manuale dei canali. Ci sono quindi pochi passaggi da fare per beneficiare di questa novità che probabilmente farà piacere a gran parte degli utenti.

Perché l’HD fa la differenza: Sky ne approfitta per due canali simbolo

La disponibilità in definizione standard era ormai un’eccezione difficile da giustificare nel panorama televisivo italiano. Cielo, che propone film, serie TV e persino incontri di calcio delle qualificazioni ai Mondiali 2026, risultava penalizzato da una qualità dell’immagine non più in linea con le abitudini degli spettatori. Lo stesso vale per Sky TG24, dove i testi scorrevoli con le ultime notizie non apparivano sempre chiari e leggibili.

Con l’arrivo dell’HD, chi segue questi due canali sul digitale terrestre potrà contare su un’esperienza più vicina a quella garantita dal satellite e dalle piattaforme streaming di Sky. Non ci saranno cambiamenti di numerazione: Cielo resterà visibile al canale 26 del digitale terrestre e al 19 di Tivùsat, mentre Sky TG24 continuerà a occupare il canale 50 del digitale terrestre. Entrambi verranno trasmessi sul mux Persidera 2, che utilizza le frequenze 42 o 48 a seconda della regione.

L’aggiornamento non modifica dunque la posizione dei canali, ma ne migliora sensibilmente la fruizione quotidiana, colmando un gap che ormai appariva evidente agli spettatori più fedeli.