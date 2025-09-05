Gmail si aggiorna: arrivano nuovi ritocchi in stile Material 3 Expressive

Google continua ad adattare le proprie applicazioni al linguaggio visivo Material 3 Expressive, la nuova identità grafica introdotta con Android 16. Dopo i primi cambiamenti avvistati ad agosto, è ora il turno di Gmail, che sta ricevendo ulteriori modifiche all’interfaccia utente. Non tutti hanno già ricevuto il nuovo design, ma i primi test confermano un rinnovamento pensato per rendere l’esperienza più ordinata e uniforme rispetto alle altre app di sistema. Tutto ciò fa parte dunque di un programma già scritto al quale Google sta tenendo fede per quanto concerne tutte le sue piattaforme principali.

Cosa cambia nell’interfaccia di Gmail

Il cambiamento più evidente riguarda la barra di ricerca, ora separata dal menu a hamburger e dal selettore dell’account. Questo accorgimento contribuisce a rendere la schermata iniziale più chiara e a facilitare l’accesso immediato alla ricerca, una delle funzioni più utilizzate.

Un’altra novità significativa è la visualizzazione delle email: ogni messaggio appare racchiuso in un proprio contenitorecon spazi ben definiti, migliorando la leggibilità e creando una separazione visiva tra i diversi elementi. È lo stesso stile che si ritrova in altre app aggiornate con Android 16, come Impostazioni sui Pixel, a conferma di una coerenza estetica sempre più marcata.

Infine, anche la barra inferiore che ospita le scorciatoie per Gmail e Meet riceve un restyling, con icone meglio bilanciate e uno schema cromatico rivisto per integrarsi con il resto dell’interfaccia.

Un rollout graduale: Gmail si aggiornerà per tutti

Almeno per ora queste modifiche non sono disponibili per tutti gli utenti, come accade infatti molto spesso quando Google lancia un aggiornamento. Bisognerà attendere dunque la gradualità dell’arrivo di quest’ultimo, in modo da poter avere un’esperienza completa.

Ciò che appare chiaro è la volontà di Google di portare Gmail e tutte le sue applicazioni verso un’esperienza coerente, moderna e più accessibile, allineata con la nuova identità visiva di Android.