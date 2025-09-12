Philips alza il livello con Hue Bridge Pro

Nel contesto di IFA 2025, Philips Hue ha svelato il più grande aggiornamento della sua storia. Il protagonista principale è il nuovo Hue Bridge Pro, un concentrato di tecnologia pensato per rendere la casa connessa più intelligente e reattiva. Supporta fino a 150 luci e 50 accessori, anche in configurazioni complesse. L’incremento di potenza è impressionante: il nuovo chip interno è cinque volte più veloce del precedente. La memoria è quindici volte superiore.

Philips Hue: nuove luci Essentials, sicurezza potenziata e il debutto della partnership con Sonos

Tra le novità più interessanti c’è Motion Aware, una funzione software che rende le luci Hue dei veri e propri sensori di movimento. Nessun accessorio aggiuntivo richiesto. Le lampade comunicano tra loro, rilevando variazioni ambientali e attivando automazioni in tempo reale. Motion Aware sarà gratuito per le automazioni, ma costerà 0,99 € al mese se usato per scopi di sicurezza.

Bridge Pro introduce anche il Wi-Fi, accanto alla tradizionale connessione Ethernet. Non manca un nuovo sistema di sicurezza avanzato basato su Trust Center. Tramite l’app ufficiale, sarà possibile trasferire automaticamente tutti i dispositivi da un vecchio bridge al nuovo. Entro fine anno, sarà anche possibile unire più bridge in un’unica rete.

Accanto all’hardware di punta, arriva la linea Philips Hue Essentials, più accessibile ma perfettamente integrata con l’app e il Bridge Pro. Le lampadine e le strip light supportano Zigbee, Bluetooth e anche Matter over Thread, garantendo compatibilità con tutti gli ecosistemi principali. Le strip Essential includono anche versioni flessibili a gradiente, per un’illuminazione più creativa.

La categoria strip light viene rinnovata anche nella fascia alta. La nuova OmniGlow offre una luce uniforme grazie a LED ad alta densità. A completare l’offerta, troviamo le Flux ultra bright e le varianti outdoor, capaci di illuminare giardini e terrazze con grande potenza e precisione.

Hue non dimentica la sicurezza: videocitofoni, smart chime e videocamere 2K espandono la linea Hue Secure. Dal prossimo ottobre, sarà disponibile una cronologia video gratuita di 24 ore, anche senza abbonamento.

Infine, la partnership con Sonos introduce il controllo vocale delle luci tramite Sonos Voice Control. Si possono accendere, spegnere e regolare le luci mentre si ascolta musica. L’integrazione è già attiva in inglese e francese, con nuove lingue in arrivo. Altre funzioni, come la sincronizzazione tra musica e luce, sono in fase di sviluppo.