Motorola Edge 60: sconto Amazon da non perdere, prezzo ai minimi storici

Tutti gli utenti possono finalmente pensare di acquistare Motorola Edge 60 con uno dei migliori sconti di sempre, arriva la perfetta occasione per mettere le mani su un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, uno smartphone che abbraccia la fascia intermedia della telefonia mobile con la sua capacità di offrire rapido accesso a prestazioni al top, con una spesa ridottissima grazie ad Amazon.

Lo sconto disponibile in questi giorni va a coinvolgere la variante con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, mantenendo inalterate le altre specifiche tecniche. Il processore è il MediaTek Dimensity 7300, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 2,5GHz, passando anche per la solita ottima GPU Mali-G615 MC2, con alle spalle 12GB di RAM e comunque la possibilità di espandere la memoria interna tramite microSD.

Nel comparto fotografico possiamo trovare 3 sensori differenti tra cui poter scegliere, si parte da un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 50 megapixel, per terminare la propria corsa con un effetto bokeh da 10 megapixel, con angolo di ripresa massimo di 122 gradi. Frontalmente, invece, è possibile trovare un sensore secondario da 50 megapixel con apertura F2.

Motorola Edge 60: lo sconto che nessuno si aspettava su Amazon

La spesa per l’acquisto di Motorola Edge 60 non poteva essere più bassa, difatti gli utenti si ritrovano a poter investire solamente 239 euro per il suo acquisto, partendo comunque da un listino di 349 euro, riuscendo nel contempo a promettere prestazioni, garanzia di 24 mesi e la piena copertura a ogni difetto di fabbrica. Ordinatelo collegandovi subito qui.

La batteria è un componente da 5200mAh, più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, supportata dalla presenza di una ricarica rapida a 68W, solamente cablata, per riuscire a tornare a utilizzare il device in pochissimo tempo.