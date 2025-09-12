HoMobile lancia nuove offerte con giga e servizi 5G

Il mercato della telefonia mobile si arricchisce di nuove proposte. HoMobile, operatore virtuale su rete Vodafone, ha presentato offerte pensate per attrarre nuovi clienti e fidelizzare chi già utilizza i suoi servizi. La promozione di punta prevede 100GB, minuti e SMS illimitati a 5,99€ al mese. L’attivazione, variabile a seconda dell’operatore di provenienza, parte da 2,99€.

HoMobile, eSIM e promozioni per casa e fedeltà

La società ha scelto di puntare molto anche sulla tecnologia 5G. Le nuove tariffe consentono di navigare al massimo della velocità disponibile, rendendo più fluida l’esperienza su smartphone e tablet. In contemporanea, HoMobile ha introdotto un innovativo sistema di assistenza su WhatsApp, pensato per garantire risposte rapide e dirette senza passare da call center tradizionali.

Un’altra novità riguarda la possibilità di attivare un profilo eSIM. Questa soluzione permette di evitare la SIM fisica e gestire più numeri sullo stesso dispositivo. Una scelta in linea con le tendenze del settore e con la necessità di semplificare le attivazioni. Accanto alle offerte personali, HoMobile propone anche pacchetti per la casa. Tra questi sono disponibili 300GB a 13,99€ per i clienti già attivi, oppure a 15,99€ per i nuovi, con la possibilità di acquistare un router 4G in promozione.

L’ operatore valorizza anche il rapporto con la community. A tal proposito infatti è stato lanciato un programma “Porta tutti in ho.” che premia chi invita amici e conoscenti. Sono previsti vantaggi sotto forma di ricariche e omaggi un incentivo per stimolare il passaparola. A questo si aggiungono iniziative particolari come la possibilità di personalizzare il numero di telefono o di collezionare sticker digitali per ottenere bonus. Insomma, con formule trasparenti e un approccio semplice, HoMobile punta a distinguersi in un mercato dominato dai grandi leader del settore. Offrire velocità, chiarezza e un’assistenza diretta potrebbe diventare la chiave per rafforzare la fiducia dei consumatori e crescere ulteriormente nei prossimi mesi.