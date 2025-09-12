Ad
venerdì, Settembre 12, 2025
venerdì, Settembre 12, 2025
NewsOfferteVolantini

Euronics: offerte speciali per il LAVORO nel nuovo volantino

Le nuove promozioni di Euronics portano energia divertente e prezzi bassi perfetti per tecnologia utile e sorprendente con tantissima varietà di scelta.

scritto da Rossella Vitale
Euronics: offerte speciali per il LAVORO nel nuovo volantino

Entra in Euronics e preparati a ridere di gusto davanti a cartellini che ti fanno dire “ma davvero costa così poco?”. È come quando apri il frigo convinto di non avere niente e invece trovi l’ultimo gelato: ecco, qui la sorpresa è ancora più dolce, perché si traduce in sconti top. In fondo, la tecnologia non è solo roba da smanettoni: è la scintilla che accende la tua giornata, dal lavoro alle maratone di serie tv. Da Euronics ti diverti a scovare i device giusti, quelli apposta per te! Certo, non risolvono i problemi esistenziali, ma vogliamo parlare di quanto è bello avere tra le mani un dispositivo nuovo a un prezzo che ti fa sorridere? Non ti serve nessun manuale complicato, solo la voglia di concederti una pausa hi-tech.

Scopri offerte Amazon incredibili e codici sconto imperdibili. Iscriviti al canale Telegram Codiciscontotech (clicca qui ed iscriviti) e lasciati travolgere da ogni occasione. Unisciti anche a Tecnofferte (entra nel risparmio).

Offerte speciali per un volantino scottante da Euronics

Le promozioni Euronics non lasciano scampo alla tentazione: ti ritrovi davanti al Samsung Galaxy Chromebook Go 14″ Silver a 199 euro, e capisci che sì, stavolta lo studio e il lavoro avranno una marcia in più. Poi ti giri e c’è il Garmin Smartwatch VIVOACTIVE 5 Ivory a 199 euro. Euronics però non si ferma: il Logitech Tastiera + Mouse MX Keys S Combo a 149 euro ti accompagna con classe, mentre il TP-Link TL-WPA7817KIT AV1000 Powerline Gig AX1500 WiFi 6 Bianco a 79,90 euro porta internet veloce ovunque. In pieno stile Euronics, trovi pure il Samsung Galaxy Tab S10 FE 12+256GB WiFi Gray a 549 euro, che ti fa brillare gli occhi.

L’Epson Multifunzione ET-2864 a 169 euro e l’Epson Ecotank ET-2850 Nero a 239 euro non solo stampano, ma ti danno pure soddisfazione con i loro prezzi tagliati. Euronics mette sul piatto anche il Huawei Auricolare Bluetooth Freebuds SE 2 a 29,90 euro, perfetto per darti ritmo mentre sei in giro. E se sei di quelli che fanno mille videochiamate, da Euronics la Logitech Webcam Brio 100 Graphite a 39,90 euro ti regala nitidezza senza farti spendere troppo. Per proteggere i tuoi device c’è l’HP Custodia Reversible Protective Black/Silver a 12,90 euro. Infine, non perdere il Cellularline Caricabatterie Portatile PBENTRY20000K Nero a 29,95 euro, firmato Euronics, che salva la tua giornata quando la batteria crolla.

euronics work tech
euronics work tech
euronics work tech
euronics work tech
euronics work tech
euronics work tech
euronics work tech
euronics work tech
euronics work tech
euronics work tech
euronics work tech
euronics work tech
euronics work tech
euronics work tech
euronics work tech

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.