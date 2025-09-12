1Mobile, ecco la promozione FLASH 5G 260 a 4,99 € per il primo mese

1Mobile è sempre a disposizione degli utenti, guadagnando la loro fiducia grazie a tariffe uniche e mai viste prima.

1Mobile è uno dei tanti operatori telefonici virtuali che negli ultimi anni hanno invaso il mercato delle telecomunicazioni in Italia, tuttavia se ne distingue per i servizi extra che mette a disposizione dei propri clienti.

I piani promozionali sono tanti, esclusivi e soprattutto economici, poiché il gestore vuole renderli accessibili a tutte le tipologie di utenti.

1Mobile, scopri la tariffa Flash 5G 260

La tariffa di 1Mobile più apprezzata è sicuramente Flash 5G 260. Quest’offerta prevede la presenza di 260 giga di Internet analogia 5G inclusa, minuti illimitati e 60 SMS. Si tratta di una promo valida fino al 30 settembre 2025 ed è disponibile per i nuovi clienti in arrivo da altri operatori telefonici e anche per chi debba attivare un nuovo numero. Sono disponibili anche delle tariffe speciali per l’estero e i giga di Internet che sono previsti nel pacchetto sono disponibili anche nei paesi dell’Unione Europea. Il costo di questi incredibile tariffa sarà di 4,99 € per il primo mese, e dal secondo mese in poi solo 8,99 € mensili. Il costo di attivazione è gratuito per chi effettua la portabilità del proprio numero, mentre per le nuove Sim si avrà un costo di 10 €.

Un’altra promozione di 1Mobile altrettanto valida è la Speed 5G 200 Limited Edition, con cui si avranno a disposizione 200 giga di Internet con tecnologie 5G inclusa, minuti illimitati e 50 SMS, oltre alle tariffe speciali per l’estero.in questo caso il costo dell’offerta è di 5,00 € per il primo mese, è 7,99 € a partire dal secondo mese.

Inoltre, il gestore permette a tutti gli utenti che portino un amico in 1Mobile di ricevere diversi sconti e promozioni, come ricevere fino a tre rinnovi della promozione gratis. Basterà condividere il codice dell’amico sull’applicazione del gestore oppure sull’area personale e si potranno dunque ricevere dei rinnovi dell’offerta in omaggio. Il massimo per generare i codici è tre, quindi fino a tre rinnovi.