Esselunga: smartphone XIAOMI ora a meno di 160 euro in PROMOZIONE

A volte entrare da Esselunga sembra una piccola avventura collettiva. Ci si guarda intorno, si commentano i colori delle corsie, si parla delle nuove offerte e si ride pensando a cosa finirà davvero nel carrello. Non sempre si esce con quello che si era programmato, eppure ogni volta c’è la sensazione che la spesa porti con sé qualcosa di inatteso. Ed è proprio questo il bello: scoprire che accanto alla pasta o al detersivo, Esselunga sa come farvi esaltare con un dettaglio ed una promo che non vi aspettavate. Quando c’è un’offerta speciale simile all’attivo, allora, diventa il pretesto perfetto per concedersi un regalo senza sentirsi troppo in colpa.

Offerte Amazon sorprendenti e codici sconto irresistibili attendono chi vuole risparmiare con slancio. Unitevi a Codiciscontotech [seguite qua su questo link ora] e a Tecnofferte [iscrivetevi qui su questo link subito], lasciandovi trasportare dall’energia dei prezzi bassi. Entrate nei canali Telegram e concedetevi l’occasione unica di ottenere vantaggi che lasciano senza respiro.

Promo sorprendente per un pubblico esigente: Esselunga sa come farvi felici

Questa volta Esselunga vi invita a scoprire il modello Xiaomi Redmi Note 13, una presenza sorprendente tra le proposte del periodo. È la dimostrazione che la tecnologia può nascondersi tra i corridoi più frequentati, pronta ad attirare l’attenzione di chi non pensava di trovarla lì. Lo smartphone offre display da 6,67’’, processore Snapdragon 685, memoria RAM 8GB, Android 13, ricarica veloce 33W, tripla fotocamera posteriore 108+8+2 Mpixel e poi selfie camera da16 Mpixel, tutte caratteristiche a dir poco top.

Il prezzo deciso da Esselunga è 159,00 €, un’occasione che fa parlare da sola. Non si tratta soltanto di un cartellino, ma del segnale che Esselunga non lascia nulla al caso quando si parla di promozioni. Con questo smartphone, vi porta un passo avanti, trasformando una normale visita in negozio in una sorpresa. È un modo elegante per dirvi che le offerte non hanno confini e che, anche mentre riempite il carrello di prodotti di tutti i giorni, potete tornare a casa con qualcosa di speciale. Esselunga vi accompagna così in un’esperienza che mescola praticità e divertimento.