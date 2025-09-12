Alpine A110 GTS veste i colori di Rocket League

Il mondo dell’auto incontra quello dei videogiochi. È proprio con questa premessa che Alpine ha presentato una versione esclusiva della sua A110 GTS con uno stile ispirato a Rocket League e dedicata al team francese Gentle Mates. Il club, fondato dai creator Squeezie, Gotaga e Brawks, è diventato simbolo del successo degli eSport in Europa e ora trova nell’automobile un nuovo canale di comunicazione.

La vettura si distingue per i colori del team, con dettagli rosa che richiamano la skin utilizzata in Rocket League. Sul cofano e sul tetto corre una linea tricolore, mentre loghi e grafiche celebrano la vittoria dei Gentle Mates al Major del 2024. Si tratta però di un progetto che non punta solo al design, ma rafforza la strategia di Alpine nel dialogo con le nuove generazioni, abituate a vivere l’adrenalina tanto sui circuiti reali quanto nelle arene digitali.

Alpine A110 GTS tra eventi eSport e futuro del marchio

La collaborazione però non si limita solo alla definizione dello stile e delle decorazioni dell’ auto. Alpine e Gentle Mates parteciperanno insieme a due appuntamenti di rilievo, ovvero il Fortnite Global Championship di settembre a Lione e il GP Explorer3 a Le Mans, dal 3 al 5 ottobre. In quest’ultima occasione, la speciale A110 GTS sarà esposta allo stand del team, mentre in pista correrà la Lofi Girl Gentle Mates, affiancata da una squadra Alpine interamente femminile.

Secondo Antonino Labate, vicepresidente vendite e marketing di Alpine, il progetto unisce due mondi complementari, quello digitale e quello automobilistico. L’azienda sfrutterà l’occasione per produrre contenuti originali che coinvolgeranno anche i futuri modelli A290 e A390, confermando un impegno crescente negli eSport.

Rocket League, il videogioco che unisce calcio e motori, è ormai un fenomeno mondiale dal 2015. La sua natura spettacolare lo rende terreno fertile per partnership con i marchi automobilistici. L’iniziativa di Alpine mostra così come le case auto vedano nel gaming non solo un divertimento, ma anche uno strumento di marketing e identità culturale. Insomma, con la A110 GTS “By Gentle Mates”, il marchio francese ribadisce la propria capacità di innovare senza tradire la tradizione sportiva.