PS Store, arriva la promo “Avventure Autunnali”

Queste ultime settimane d’estate sono state particolarmente ricche per tutti gli amanti del mondo dei videogiochi. Varie aziende del settore, tra cui anche Sony, hanno infatti proposto in questi mesi estivi numerose promozioni di rilievo, permettendo agli utenti di acquistare tantissimi videogiochi a basso costo. A quanto pare, però, le sorprese non sono ancora finite. Il colosso del gaming Sony ha infatti pensato bene di proporre una nuova interessante promozione denominata “Avventure Autunnali”. Quest’ultima permetterà agli utenti di acquistare numerosi titoli con degli sconti come sempre eccezionali. Qui di seguito vi elenchiamo alcune delle offerte più interessanti proposte con questa promo su PlayStation Store. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Store, le offerte più interessanti del momento con la promo Avventure Autunnali

Ghost of Tsushima Director’s Cut ad un prezzo pari a 29,39 euro contro gli inziali 69,99 euro grazie allo sconto pari al 58%

ad un prezzo pari a 29,39 euro contro gli inziali 69,99 euro grazie allo sconto pari al 58% Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition ad un prezzo pari a 19,99 euro contro gli inziali 99,99 euro a 19,99 euro grazie allo sconto pari all’80%

ad un prezzo pari a 19,99 euro contro gli inziali 99,99 euro a 19,99 euro grazie allo sconto pari all’80% Grand Theft Auto V (sia su PS4 sia su PS5) ad un prezzo pari a 19,79 euro contro gli iniziali 59,99 euro a 19,79 euro grazie allo sconto pari al 67%

(sia su PS4 sia su PS5) ad un prezzo pari a 19,79 euro contro gli iniziali 59,99 euro a 19,79 euro grazie allo sconto pari al 67% Grand Theft Auto Online (solo su PlayStation 5) ad un prezzo pari a 9,99 euro contro gli inziali 19,99 euro grazie allo sconto pari al 50

Ci troviamo dunque di fronte degli sconti davvero eccezionali, di gran lunga superiori al 50% , e che permetteranno agli utenti di portarsi a casa titoli davvero sorprendenti senza spendere una fortuna. Spiccano infatti ad esempio titoli come Red Dead Redemption 2 e GTA, ovvero Grand Theft Auto V. Questi sono comunque soltanto alcuni dei titoli proposti in sconto su PlayStation Store con la fantastica promozione delle “Avventure Autunnali”. Ricordiamo comunque che il colosso del gaming Sony propone spesso tante altre offerte di rilievo. Restate quindi sintonizzati per non perdere nessuna occasione.