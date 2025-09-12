1Mobile: con questa super promo non resterete mai a corto di giga

Quando utilizziamo il nostro smartphone senza ombra di dubbio l’elemento imprescindibile che non può dunque mancare e la promozione telefonica attiva sul numero di cellulare che ovviamente inseriamo nel nostro dispositivo, l’offerta telefonica infatti fa da chiave di accesso alla nostra vita digitale quando non siamo a casa e abbiamo bisogno ovviamente di navigare per svolgere le attività di cui abbiamo bisogno come inviare un semplice messaggio oppure scaricare dei dati per lavoro.

La scelta dell’offerta dunque è rappresenta un passo fondamentale poiché dobbiamo sicuramente scegliere l’offerta che è meglio si adatta alle nostre esigenze parlando ovviamente in termini di minuti, SMS ma soprattutto gigabyte di traffico per navigare che ovviamente devono essere nella giusta quantità per coprire l’intero mese e non farci arrivare alla fine scarichi.

Un provider che potrebbe rappresentare una scelta decisamente intelligente e conveniente è 1Mobile, il provider tinto di rosso infatti offre un catalogo di offerte è davvero ricco e variegato con promozioni che possono veramente accontentare tantissime tipologie di utenti, oggi ve ne raccontiamo una che potrebbe fare a caso vostro dal momento che offre tantissimi giga ultra veloci ad un prezzo assolutamente competitivo.

Tantissimi giga

L’offerta di cui vi parliamo oggi garantisce a chi decide di attivarla 260 GB in connessione 5G con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 SMS verso tutti, l’offerta avrà un costo pari a 4,99 € per il primo mese per poi salire stabilmente a 8,99 € al mese per sempre, il pezzo forte dell’offerta però è la portabilità, coloro che effettuano infatti la portabilità del numero avranno l’attivazione completamente gratuita e la portabilità è garantita da qualsiasi operatore di provenienza completamente gratis, ciò vi consentirà di mantenere il vostro numero senza nessun tipo di vincolo o restrizione, elemento senza dubbio fondamentale al giorno d’oggi, se siete interessati, l’attivazione può essere effettuata direttamente online.