Xiaomi presenta la sua nuova cappa smart che rinuncia ai filtri

Tra i compiti di casa più sgraditi ce il cambio dei filtri della cappa e riportarli in buone condizioni. Xiaomi, consapevole di tale problema, ha deciso di proporre una soluzione che rompe con la tradizione. Si tratta di una cappa da cucina che non richiede alcun filtro. Il prodotto si chiama Mijia Smart Range Purifier Pro ed è per ora disponibile soltanto in Cina. La sua particolarità riguarda un sistema brevettato che elimina la necessità di componenti da lavare o sostituire periodicamente. Al posto del filtro tradizionale, il marchio ha introdotto una tecnologia che sfrutta un flusso d’aria ad alta pressione. Nel dettaglio, i vapori vengono spinti a una velocità di 14 metri al secondo verso le pareti interne della cappa. Qui vengono raccolti ed eliminati con efficienza.

Xiaomi: ecco i dettagli sulla nuova cappa smart

Per rendere l’aspirazione ancora più efficace, la struttura è stata progettata con tre barriere complementari. In alto si trova una sorta di tenda che cattura immediatamente il fumo in salita. Mentre due alette laterali riducono la dispersione dei vapori nell’ambiente circostante. In tal modo il dispositivo riesce a bloccare la maggior parte delle particelle già nei primi istanti della cottura. All’interno della cappa è stato inserito un sensore capace di rilevare la concentrazione di particolato sottile (PM2,5). I dati raccolti vengono elaborati da un algoritmo che decide in tempo reale la velocità della ventola, aumentando la potenza quando serve e riducendola quando la qualità dell’aria è già buona.

E non è tutto. Collegandosi all’app Mi Home, l’utente può ricevere notifiche e controllare i parametri. Un sensore di rilevamento del gas aggiunge un elemento di sicurezza domestica. In caso di perdite o concentrazioni anomale, viene inviato un avviso direttamente sullo smartphone. Inoltre, chi possiede fornelli intelligenti Xiaomi prodotti dal 2021 in avanti può abbinarli alla cappa. Accendendo il piano cottura, l’aspirazione parte automaticamente senza bisogno di intervento manuale.

Il prezzo fissato per il mercato cinese è di 3.199 renminbi, pari a circa 383 euro al cambio attuale. Al momento, però, non ci sono informazioni riguardo l’arrivo del dispositivo Xiaomi in Europa.