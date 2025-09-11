Motore a iniezione diretta: l’HR12 LPG MHEV è il primo modello esistente

La Horse Technologies, frutto della collaborazione tra Gruppo Renault e Geely, ha lanciato il motore HR12 LPG MHEV. Si tratta di uno speciale propulsore con tre cilindri da 1,2 litri con tecnologia Mild Hybrid a 48 V. Questa unità si distingue per una particolarità tecnica senza precedenti e mai sperimentata. Tale creazione è infatti è il primo motore di produzione in serie al mondo a combinare iniezione diretta e alimentazione a GPL. L’innovazione del progetto punta a massimizzare l’efficienza, riducendo emissioni di CO2 e migliorando le prestazioni dei modelli bifuel. Perfino il sistema di iniezione è stato sviluppato appositamente per ottimizzare la combustione del GPL.

Il motore precisamente riesce ad erogare 140 CV a 5.500 giri/min e sviluppa una coppia massima di 230 Nm già dai 2.100 giri/min. Utilizzando il GPL, inoltre, le emissioni di CO2 calano del 9% rispetto alla benzina, cosa di cui tener certamente conto. Il motore rispetta dunque la normativa Euro 6e e anticipa i requisiti Euro 7, confermando la sua versatilità per il mercato europeo e globale. Il vaporizzatore elettronico controlla con precisione la compressione, mentre i componenti meccanici rinforzati garantiscono affidabilità e durata. Il serbatoio GPL trova posto sotto il pianale del bagagliaio, sfruttando il vano della ruota di scorta, così da non penalizzare l’abitabilità dell’auto. Ogni dettaglio di questo motore sembra pensato per offrire efficienza senza dover apportare cambiamenti esagerati alla guida.

Prospettive e applicazioni future del motore HR12 LPG MHEV

Questo motore segna la settima generazione di propulsori prodotti nello stabilimento Horse di Mioveni, con capacità di 450.000 unità annue. Patrice Haettel, CEO di Horse Technologies, ha sottolineato come l’HR12 LPG MHEV confermi la leadership tecnologica del gruppo nel settore dei carburanti alternativi. Il primo modello a beneficiarne sarà la Dacia Bigster, disponibile nella versione bifuel benzina/GPL G-140 mild-hybrid. Si apre così una nuova era per i motori endotermici: è possibile combinare potenza, efficienza e sostenibilità in un unico propulsore? Le risposte sembrano già nelle prestazioni di questa unità, pensata per chi cerca un’esperienza di guida completa e attenta all’ambiente.