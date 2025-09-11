Lo scanner dei documenti ha il design Material 3 Expressive

Google continua ad aggiornare le sue app con il nuovo stile Material 3 Expressive, e tra queste rientra anche Google Drive. In queste settimane, l’azienda di Mountain View ha iniziato il rollout graduale di un importante aggiornamento per lo scanner integrato dei documenti. Portando un’interfaccia più intuitiva e visivamente moderna agli utenti Android.

Nell’interfaccia Material 3 Expressive scompare la barra di navigazione: al suo posto, un carosello più chiaro

Il cambiamento riguarda in particolare la seconda fase del processo di scansione, ovvero dopo l’acquisizione dell’immagine. Qui si nota subito una nuova anteprima, molto più grande e dettagliata rispetto alla versione precedente. Il carosello delle pagine scansionate è stato riposizionato più in basso e ora mostra le miniature da sinistra verso destra, con il pulsante per aggiungere nuove pagine spostato all’estrema destra. In passato, i pulsanti erano centrali e la visualizzazione si allargava con l’aggiunta di ogni nuova pagina.

L’interfaccia è stata semplificata anche per quanto riguarda i comandi di modifica. La vecchia barra inferiore è stata rimossa. Al suo posto, compare ora un carosello di strumenti posto sopra le anteprime. Le opzioni disponibili includono: “Migliora”, “Filtri”, “Ritaglia e ruota” e “Pulisci”. I pulsanti “Nuovo scatto” e “Elimina” non fanno più parte di questo carosello, ma sono visibili direttamente sotto l’anteprima, in forma di semplici icone separate.

Questo aggiornamento è attualmente in fase di rilascio lato server. Non tutti gli utenti riceveranno subito la nuova interfaccia. Si tratta infatti di un rollout scaglionato, come spesso accade con le app Google. Secondo le prime segnalazioni, la nuova versione è presente sull’app Google Drive per Android a partire dalla build 2.25.330.4.all.alldpi.

Per ottenere le novità, è sufficiente aggiornare Google Drive dal Play Store. O per gli utenti iPhone, tramite l’App Store. L’attesa per il nuovo layout potrebbe durare qualche giorno o anche settimane, a seconda del dispositivo e della regione.