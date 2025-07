Google Drive cambia volto: nuova interfaccia su desktop per una gestione più fluida

Google sta annunciando diversi cambiamenti che miglioreranno l’esperienza degli utenti sugli strumenti del colosso della big tech.

Uno degli annunci più recenti riguarda un’applicazione pilastro dell’azienda, Google Drive.

Google Drive è un’applicazione estremamente importante poiché è un servizio di cloud storage, ovvero di archiviazione online che permette agli utenti di Google di condividere (e non solo) file e documenti attraverso il web.

È un’applicazione che permette dunque agli utenti anche gratuitamente, fino a 15 GB di archiviare e condividere file in modo semplice e abbastanza intuitivo, grazie all’utilizzo di un account Google del tutto gratuito.

Come cambierà Google Drive?

In realtà, il cambiamento avverrà in Google Drive Desktop, ovvero l’applicazione destinata ai PC di Google Drive.

L’aggiornamento non cambierà in modo significativo le funzioni dell’applicazione, bensì verrà totalmente modificata l’interfaccia con cui l’utente può accedere ai file salvati, a quelli condivisi e alle notifiche e attività.

La modifica all’interfaccia di Google Drive Desktop è pensata per rendere l’esperienza degli utenti più rapida e intuitiva, permettendo un’organizzazione dei contenuti più chiara e abolire così il supporto Del browser durante le operazioni.

Tuttavia, come detto in precedenza, le novità di Google non finiscono qui, poiché ci saranno dei cambiamenti anche che riguardano Gmail e Google Calendar.

Quali sono le novità riguardanti Gmail?

Le novità di Gmail riguardano la versione web, che si arricchirà con le cosiddette “schede riassuntive” generate da Gemini, per fornire un riepilogo generale delle e-mail.

Quali sono le novità riguardanti Google Calendar?

Infine l’ultima novità riguarda Google Calendar, soprattutto la sua versione mobile.d’ora in poi gli utenti potranno condividere i calendari mediante l’applicazione, cliccando sulla funzione “condiviso con”.

Per concludere, si potrebbe affermare che le novità di Google sono davvero interessanti e che verranno rilasciate al pubblico nei prossimi mesi, nell’attesa di scoprire altri importanti cambiamenti che ha in serbo il colosso di Mountain view.