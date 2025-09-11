Ad
giovedì, Settembre 11, 2025
iPhone Air è la star: il nuovo modello punta a diventare il più desiderato

Con la sua super sottigliezza e il processore da (quasi) Pro, iPhone 17 Air è la vera star dell'ultimo keynote di Apple.

scritto da Felice Galluccio
Finalmente i nodi sono venuti al pettine ed Apple ha svelato la sua gamma iPhone 17. Tra i modelli, oltre ai Pro e ad un sensibile upgrade della versione base, ecco anche iPhone Air. Il dispositivo vanta 5,6 mm di spessore e un peso di 165 grammi. Il display è un pannello ProMotion da 6,5 pollici, mentre sotto la scocca troviamo il potente chip A19 Pro affiancato da 12 GB di RAM, la stessa combinazione che equipaggia iPhone 17 Pro e Pro Max. La batteria, sulla quale dovranno essere condotti dei test diretti, assicura una giornata di autonomia e ci sono opzioni di memoria da 256GB fino ad 1TB.

Disponibilità, colori e caratteristiche distintive

I preordini apriranno il 12 settembre, con disponibilità nei negozi a partire dal 19 settembre, in contemporanea con il resto della gamma. iPhone Air arriva in quattro varianti cromatiche: Space Black, Cloud White, Sky Blue e Light Gold. Da notare che il nero è assente sui modelli Pro, rendendo l’Air l’unica opzione per chi desidera questa finitura. Il design è elegante e minimal, con particolare attenzione alla leggerezza e alla maneggevolezza.

Tra le caratteristiche che lo rendono speciale c’è la nuova Ceramic Shield 2, che protegge lo schermo e lo rende più resistente, e il nuovo rivestimento anti-riflesso, utile per una migliore visibilità sotto luce diretta. Il modem proprietario C1X aiuta a migliorare l’efficienza energetica, mentre il sistema di fotocamere Fusion garantisce scatti di alta qualità, anche se manca il teleobiettivo dei Pro.

Prezzi e posizionamento nella gamma

iPhone Air costa 1.239 euro per la versione da 256 GB. Chi invece vuole acquistare il modello da 512 GB, dovrà sborsare 1.489 euro, fino ad arrivare a 1.739 euro per la variante da 1 TB. Costa meno di un iPhone 17 Pro, ma ci troviamo comunque al cospetto di un vero top di gamma, soprattutto per chi non ha tante pretese da foto e video.

Con la combinazione di design sottile, potenza di calcolo da fascia alta e display ProMotion, iPhone Air sembra destinato a diventare il nuovo punto di riferimento per la gamma, un po’ come è successo con il MacBook Air nel mondo dei portatili.

