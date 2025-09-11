Iliad TOP 150 PLUS: la nuova offerta con 150GB e minuti illimitati

Iliad continua a puntare sulla semplicità e sulla convenienza con la nuova offerta TOP 150 PLUS, disponibile dal mese di settembre 2025. Il pacchetto propone 150GB di traffico dati in 4G e 4G+, con la possibilità di proseguire la navigazione, oltre la soglia, al costo di 0,90 centesimi ogni 100MB. Il tutto al prezzo di 7,99€ al mese per sempre, senza il rischio di rimodulazioni, e con un costo iniziale di 9,99€ per l’attivazione della SIM.

Iliad, servizi inclusi e senza costi nascosti

Accanto alla generosa dotazione di dati, Iliad include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, insieme a chiamate illimitate dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali. Per i viaggiatori, poi, sono previsti 20GB in più in roaming UE, utilizzabili nei Paesi membri grazie agli accordi con gli operatori locali. Un dettaglio che rende l’offerta adatta anche a chi si sposta spesso all’estero per lavoro o turismo.

Come da tradizione, Iliad ha incluso nella nuova offerta una serie di servizi senza alcun sovrapprezzo. Tra questi troviamo l’hotspot per condividere la connessione, la segreteria telefonica, il controllo del credito residuo e la portabilità del numero. Nessuno scatto alla risposta è previsto, un aspetto che conferma la linea di trasparenza adottata fin dal debutto dell’operatore in Italia. Per quanto riguarda il roaming, Iliad applica le regole europee sull’uso corretto. Gli utenti devono mantenere un legame stabile con l’Italia e non possono effettuare in roaming più della metà del traffico totale generato. In caso di utilizzi non conformi, scatteranno i sovrapprezzi stabiliti dalla regolamentazione.

La nuova Iliad TOP 150 PLUS rappresenta un ulteriore passo nella strategia dell’azienda, che mira a consolidare la propria posizione come operatore “anti-rimodulazioni”. Offrire un prezzo fisso e servizi gratuiti significa andare incontro alle esigenze di chi cerca chiarezza e stabilità in un mercato spesso percepito come complicato e poco trasparente. Insomma, con questa proposta, Iliad non si limita ad ampliare il portafoglio, ma rafforza la sua identità di brand vicino ai consumatori.