Google Maps

La funzione Live Updates, introdotta con Android 16, inizia a comparire anche su Google Maps. La novità è stata rilevata da alcuni utenti con dispositivi Pixel e Samsung iscritti al programma beta di Android 16 QPR2, segnale che il rilascio stabile è ormai alle porte. L’obiettivo è rendere più immediata la fruizione delle notifiche in tempo reale, senza dover aprire continuamente l’applicazione.

Live Updates: cosa sono e come funzionano

Le Live Updates permettono di visualizzare notifiche dinamiche che mostrano in tempo reale l’avanzamento di un’attività. Possono riguardare consegne, tracciamento voli, ride-sharing o altri servizi. In Android 16, la funzione non è ancora completa: il supporto ufficiale è previsto con il primo Quarterly Platform Release (QPR1), che introdurrà schede dedicate nella barra di stato e una visualizzazione ottimizzata sull’Always-On Display. L’integrazione con Maps rappresenta un passo importante, perché trasforma la navigazione in un processo più fluido: le informazioni principali saranno accessibili senza interazioni aggiuntive.

Come cambia Google Maps

Nei test condotti su Android 16 QPR2 beta, le Live Updates di Google Maps si presentano con una notifica ridisegnata in progress-style. Questa mostra l’avanzamento del percorso e rimane visibile in più punti dell’interfaccia: schermata di blocco, Always-On Display e barra di stato.

Le notifiche hanno priorità più alta rispetto ad altre, garantendo che le indicazioni restino ben visibili durante la guida o gli spostamenti. In questo modo, seguire un itinerario diventa più immediato, riducendo la necessità di riaprire continuamente l’applicazione.

Test ancora limitati

Nonostante l’apparizione sui primi dispositivi, l’attivazione resta circoscritta. La funzione è disponibile soltanto su Android 16 QPR2 beta e non risulta ancora in fase di test diffuso. È probabile che il rilascio ufficiale avvenga con l’arrivo di Android 16 QPR1, atteso tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima.

Per chi desidera provare in anticipo, esiste la possibilità di iscriversi al programma beta di Google Maps, se sono disponibili slot. Tuttavia, la funzione non è garantita per tutti, trattandosi di un rollout graduale.