Esselunga: offerta SPECIALE su un modello XIAOMI con un prezzo da urlo

C’è sempre quel momento in cui ti ritrovi al supermercato solo per prendere il pane e finisci a fare un giro nel reparto tecnologia. Da Esselunga non è mai una passeggiata innocente: lo scaffale ti attira con il fascino dei gadget che sembrano dire “portami a casa”. E tu lo sai, resistere non è affatto semplice. Mentre scorri tra le corsie con la cesta che diventa improvvisamente pesante, ti imbatti in qualcosa che ti fa fermare di colpo. La verità è che tra le offerte Esselunga, spesso non sono solo i biscotti o la vanillina a finire nel conto: qualche volta ci scappa anche una sorpresa tecnologica che cambia le tue giornate. Ed è qui che il gioco diventa divertente! Con questo store anche il tech entra nel carrello, letteralmente!

Le offerte nel dettaglio ora da Esselunga

Le corsie di Esselunga hanno deciso di farsi notare con una proposta intrigante: lo Xiaomi Redmi Note 13 è pronto a farsi spazio tra le tue scelte. Con uno schermo ampio e colori vividi, questo smartphone diventa subito protagonista. Il prezzo fissato da Esselunga è 159,00 €, un numero che cattura l’occhio e non lascia indifferenti. Con display 6,67’’, Android 13, Snapdragon 685, RAM 8GB, tripla fotocamera 108+8+2 Mpixel, selfie 16 Mpixel e ricarica veloce 33W, sarai sicuro che si tratta del device migliore. Esselunga sa bene come accendere la curiosità e dare ritmo al carrello. Non si tratta di una semplice etichetta gialla, ma di un invito a guardare oltre i soliti prodotti. Un’offerta così ti fa capire che la tecnologia non è mai stata tanto vicina.