WindTre aggiorna la gamma di offerte WINDTRE Call Your Country

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di aggiornare la sua proposta mobile dedicata agli utenti stranieri. In particolare, a partire dalla giornata di oggi 10 settembre 2025, l’operatore ha eliminato dal catalogo alcune offerte, mentre sono rimaste a disposizione degli utenti le offerte appartenenti alla gamma WindTre Call Your Country Flash, tra cui le offerte denominate WINDTRE Call Your Country Flash+ 200 Easy Pay e Call Your Country Flash+ 200.

WindTre aggiorna le sue offerte appartenenti alla gamma WINDTRE Call Your Country Flash

La prima offerta che continuerà a essere disponibile è quella denominata WindTre Call Your Country Flash+ 200 Easy Pay. Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, arriva ad includere ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G di WindTre. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 minuti di chiamate verso 53 paesi stranieri. Tutto questo al costo di 6,99 euro al mese scegliendo il metodo di pagamento automatico Easy Pay.

Rimane poi disponibile l’offerta gemella denominata WindTre Call Your Country Flash+ 200. Il bundle messo a disposizione da questa offerta è il medesimo di quella precedente. Cambia però il metodo di pagamento prescelto. Gli utenti potranno infatti pagare tramite il proprio credito residuo. In questo caso, però, il costo da sostenere per il rinnovo sarà pari a 7,99 euro al mese.

In entrambi i casi si tratta di offerte rivolte principalmente a chi deciderà di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.