iPhone 17 Pro è tutto nuovo: Apple rivede design, batteria, fotocamera e non solo

Siamo probabilmente di fronte alla svolta. Gli invidiosi diranno: “Non è cambiato nulla come al solito“, ma questa volta invece Apple ha smosso un po’ di cose. Il nuovo iPhone 17 Pro Max ad esempio è stato rinnovato sotto diversi aspetti, a partire dal design che si basa di nuovo sull’alluminio. C’è un nuovo sistema di raffreddamento, il dispositivo è più leggero e inoltre ci sono anche nuove funzioni.

Al centro dell’esperienza c’è il chip A19 Pro, un processore che promette fino al 40% di prestazioni più elevate rispetto alla generazione precedente. La novità è accompagnata dall’introduzione di una camera di vapore, presente per la prima volta su un iPhone: un sistema che dissipa meglio il calore e consente al chip di mantenere le massime prestazioni più a lungo, senza cali dovuti al surriscaldamento.

Fotocamera e batteria, due pilastri dell’upgrade

Il reparto fotografico è uno degli aspetti più evidenti del nuovo modello. La configurazione prevede un sistema a tre sensori da 48 megapixel, con un teleobiettivo rinnovato capace di offrire zoom ottico variabile tra 4x e 8x. Si tratta di un notevole passo in avanti rispetto al passato, che permette scatti più versatili sia nei ritratti sia nelle foto a lunga distanza. La maggiore ampiezza del sensore e il nuovo Photonic Engine contribuiscono a migliorare i dettagli in condizioni di scarsa luminosità, mentre la fotocamera frontale introduce per la prima volta un sensore quadrato da 18 MP con supporto al 4K HDR.

Sul fronte energetico, il Pro Max cresce ulteriormente. Apple va oltre i 4.800 mAh, tirando fuori il miglior iPhone di sempre dal punto di vista dell’autonomia. Cresce anche la velocità di ricarica che con il nuovo alimentatore USB-C arriva a ben 40W.

Con queste scelte, Apple sembra aver voluto concentrare l’attenzione su ciò che conta di più per chi cerca un top di gamma: un design riconoscibile, un chip potente gestito da un raffreddamento avanzato, un comparto fotografico più flessibile e una batteria in grado di sostenere tutto questo senza compromessi.