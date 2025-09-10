WhatsApp, finalmente in arrivo una funzione tanto richiesta dagli utenti

WhatsApp starebbe per introdurre una nuova funzione che farà sicuramente felici molti utenti.
La funzione in questione, infatti, è stata richiesta con molto entusiasmo dagli utenti che la reputano un’opzione ormai imprescindibile da aggiungere nell’applicazione.
Molto spesso, WhatsApp ascolta i suggerimenti da parte degli utenti, come accaduto nei mesi scorsi con la condivisione dei contenuti multimediali in HD, funzione richiesta dagli utenti e poi successivamente integrata sulla piattaforma.
Dunque, dopo la possibilità di creare degli sfondi personalizzati basati sull’intelligenza artificiale, WhatsApp si prepara a introdurre una nuova funzione, sempre atta a migliorare l’esperienza dei propri utenti.
Anche questa novità riguarda la condivisione di contenuti multimediali, e in particolare delle immagini.
WhatsApp: finalmente in arrivo la condivisione delle foto live
Nell’ultima versione beta per iOS di WhatsApp, la piattaforma finalmente permetterà agli utenti lo scambio di immagini live.
Le foto live, già presenti sugli iPhone da diverso tempo, potranno adesso essere condivise su WhatsApp. Si tratta effettivamente di una novità importante, perché fino a oggi se un utente scattava una foto in modalità live non era in alcun modo possibile condividerla con i propri contatti su WhatsApp.
L’unico modo finora per inviare dei contenuti animati era la conversione in GIF. In questo modo, tuttavia, si andava a perdere la qualità della foto originale, ma soprattutto anche il suono.
Con la nuova funzione, invece, si può mandare il contenuto originale senza dunque perdere la dinamicità della foto.
Inoltre è stata anche pensata la soluzione nel caso in cui il ricevente della foto live sia un utente che possieda uno smartphone Android. A quanto pare l’immagine verrà comunque visualizzata in maniera corretta.
La nuova funzione non è ancora disponibile per tutti, ma dovrebbe arrivare in tempi recenti, per permettere così finalmente agli utenti di poter condividere la foto scattata in modalità live con le stesse caratteristiche originali.