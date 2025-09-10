Offerta Casa di ho.Mobile: 2€ di sconto al mese per chi ha già una SIM attiva

Scegliere un’offerta telefonica al giorno d’oggi è diventato davvero complicato, grazie alla presenza di innumerevoli gestori, che si dividono tra operatori telefonici virtuali e tradizionali, e il conseguente aumento dei piani tariffari in circolazione.

Gli utenti vengono dunque bombardati quotidianamente da decine e decine di offerte, e bisogna dunque capire a quale operatore telefonico affidarsi.

Ad esempio, ho.Mobile è un gestore davvero affidabile, sia dal punto di vista della qualità dei servizi offerti, sia da quello economico, poiché propone dei prezzi accessibili a tutti.

ho.Mobile mette a disposizione degli utenti diversi piani tariffari per la telefonia mobile, ma anche un’offerta dedicata esclusivamente alla casa.

ho.Mobile, ecco l’offerta pensata per la casa

La tariffa pensata per la casa da parte dell’operatore ho.Mobile è sicuramente estremamente conveniente.

Si tratta infatti di un’offerta che vede la presenza di 300 giga di Internet con rete 4G fino a 60 Mbps.

Il costo della tariffa è differente, poiché sarà di 15,99 € al mese per tutti i nuovi clienti, mentre per i già clienti o mobile che hanno inattivo un’offerta della linea mobile, il costo sarà scontato a 13,95 € al mese.

L’attivazione della tariffa sarà disponibile soltanto online, al costo di 3,99 €, e si può anche accedere allo sconto per l’acquisto di un router 4G TP-Link su Amazon.

Infatti, dopo aver acquistato la Sim dell’operatore online, ai clienti verrà subito inviata un’e-mail con in allegato i codici sconto di 10 €, 15 € e 20 € per l’acquisto di un router TO-Link e di un sistema mesh, per tutti coloro che abbiano bisogno di un’amplificazione del segnale nella propria abitazione.

Come detto in precedenza, la tariffa può essere attivata soltanto online e si può ricevere la Sim o direttamente nella propria abitazione, oppure in edicola. Per chi sceglie di farsi recapitare la Sim in casa può attivarla in maniera semplice dall’applicazione oppure recarsi in edicola per farsi aiutare.