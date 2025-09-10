Nothing Phone (2) si rinnova con nuovi preset fotografici

Nothing ha annunciato un nuovo ed importante aggiornamento per il suo smartphone di punta. Il Phone (2). L’update, che è stato distribuito in modo graduale, introduce una delle funzioni più attese dagli utenti: i preset fotografici personalizzati. L’azienda guidata da Carl Pei punta a migliorare l’esperienza d’uso e la qualità delle immagini con una serie di stili preimpostati, pensati proprio per soddisfare gusti e necessità diverse. Tra i preset inclusi ci sono un filtro in bianco e nero ispirato alla pellicola, uno dal gusto retrò con tonalità calde e uno con sfocature cinematografiche. C’è anche il preset “lenticolare”, che dona profondità e texture particolari agli scatti. Il più interessante è però “Stretch“, sviluppato in collaborazione con il fotografo Jordan Hemingway, noto per i suoi contrasti forti tra ombre e luci.
Oltre ai preset, su Nothing Phone (2) arrivano nuove funzionalità e una maggiore stabilità per le app e le connessioni
Questo aggiornamento, chiamato Nothing OS 3.2-250828-1921, segna un passo avanti per il comparto fotografico del Phone (2), da sempre apprezzato per la sua originalità. Per scaricarlo basta accedere alle impostazioni, entrare nella sezione “Sistema” e poi scegliere “Aggiornamenti di sistema“.
L’aggiornamento non si limita però alla fotografia. Tra le novità ci sono alcune migliorie attese, tra cui la possibilità di condividere i widget “Contapassi” e “Tempo di utilizzo”. Un’aggiunta utile per chi tiene sotto controllo le proprie abitudini quotidiane.
Risolto anche un problema che impediva la corretta visualizzazione dei file PDF nelle app clonate. Inoltre, è stata migliorata la stabilità generale del sistema e delle connessioni di rete. L’update include anche le patch di sicurezza Android aggiornate a settembre 2025.
Come già accaduto in passato, la distribuzione sarà graduale. Solo una piccola parte degli utenti riceverà l’aggiornamento nelle prime ore. Se non compare subito, è normale attendere qualche giorno prima di vederlo disponibile sul proprio dispositivo.