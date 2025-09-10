Lenovo Legion Go 2: ecco le caratteristiche della nuova console

Lenovo sembra pronta a ridisegnare il concetto di console portatile con il suo prossimo dispositivo. Si tratta della Legion Go 2, che emerge con dettagli molto più concreti grazie a una nuova serie di immagini e informazioni diffuse da Evan Blass, uno dei leaker più affidabili del settore. A differenza delle anticipazioni precedenti, stavolta il quadro appare chiaro: Lenovo punta a una console di fascia alta. Il centro del modello sarà affidato ai nuovissimi processori AMD Ryzen Z2 e Z2 Extreme, tra i più potenti disponibili per dispositivi portatili. E non è tutto. Una delle novità più interessanti riguarda i controller, che tornano a essere staccabili. Lenovo introduce, inoltre, una modalità innovativa chiamata FPS Mode. Quest’ultima trasforma uno dei controller in una leva analogica verticale tramite una basetta dedicata, pensata per migliorare il controllo nei giochi sparatutto.

Lenovo prepara la nuova console Legion Go 2

Il display rappresenta un altro punto di forza. Anche senza una conferma ufficiale della diagonale, che dovrebbe aggirarsi attorno agli 8 pollici, il pannello Lenovo PureSight OLED promette una qualità visiva notevole. Si parla di risoluzione 1200p, formato 16:10, refresh fino a 144 Hz, supporto VRR e una luminosità massima di 500 nit. A completare il quadro ci sono una copertura del 97% dello spazio colore DCI-P3, certificazione VESA DisplayHDR 1000 True Black e touch screen a dieci punti.

Inoltre, Lenovo ha curato aspetti pratici come la dissipazione del calore, con ventole più grandi, e l’ergonomia dei tasti posteriori. La dotazione include una batteria da 74 Wh, caricatore da 65 W, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe 4 fino a 1 TB. Con possibilità di espansione tramite microSD fino a 2 TB. Non mancano scanner di impronte, speaker stereo, doppia porta USB-C e jack audio da 3,5 mm. Mentre il sistema operativo sarà quasi certamente Windows 11. Prezzi e disponibilità rimangono ancora sconosciuti. Non resta, dunque, che attendere e scoprire maggiori informazioni riguardo la nuova console.