Asus ZenWiFi BD4 Outdoor: primo router Wi-Fi 7 da esterni arriva in Italia

Asus ha ufficialmente annunciato l’arrivo in Italia del ZenWiFi BD4 Outdoor, il primo sistema mesh Wi-Fi 7 pensato per l’uso esterno. Questo dispositivo unisce connettività di ultima generazione ad una robustezza senza compromessi, ideale per garantire copertura e sicurezza perfette anche in giardino, sul terrazzo o nei luoghi più esposti. Il prezzo indicato sullo store ufficiale ASUS è di 149 € iva inclusa.

Asus porta il Wi-Fi 7 all’aperto, arriva in Italia il nuovo ZenWiFi BD4 Outdoor

Il ZenWiFi BD4 Outdoor supporta lo standard dual-band Wi-Fi 7 (802.11be), con velocità fino a circa 3.600 Mbps, grazie al supporto alle tecnologie MLO (Multi-Link Operation) e 4K-QAM che garantiscono trasmissioni dati efficienti e stabili. Si integra perfettamente con AiMesh, permettendo di estendere la rete domestica verso l’esterno in modo fluido.

L’involucro è robusto e certificato IP65, resistente a pioggia, polvere, escursioni termiche tra -30 °C e +60 °C, con protezione contro le sovratensioni e scariche ESD. La connettività è versatile: è possibile alimentarlo tramite PoE-in 2,5 G o usarne due porte Ethernet per dati e alimentazione, oppure impiegare l’alimentatore classico. Il montaggio è facile su parete, palo o superfici piane.

Dal lato sicurezza e gestione, è dotato di suite avanzata AiProtection Pro, supporto VPN, e la funzionalità Smart Home Master Network che consente di configurare fino a tre SSID separati — ideali per isolare IoT, ospiti e dispositivi di sicurezza.

Prezzi e disponibilità in Italia

Disponibile sul sito ufficiale ASUS a 149 € (iva inclusa), anche se al momento è esaurito. Altri retailer italiani lo segnalano a prezzi variabili: 143,95 € su LDLC e 132,90 € su NextHS.In sintesi, con il ZenWiFi BD4 Outdoor Asus offre una soluzione Wi-Fi 7 outdoor completa che rispecchia ogni esigenza. Doppia banda, alta velocità, rete mesh integrata, protezione ambientale robusta e opzioni di alimentazione flessibili. Una mossa significativa per portare le reti Wi-Fi ultrarapide anche negli spazi esterni delle nostre case non solo negli spazi interni.