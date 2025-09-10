Ad
mercoledì, Settembre 10, 2025
mercoledì, Settembre 10, 2025
News

Asus ZenWiFi BD4 Outdoor: primo router Wi-Fi 7 da esterni arriva in Italia

Asus lancia in Italia il sistema mesh outdoor con Wi-Fi 7, prestazioni avanzate e resistenza IP65 ad un prezzo vantaggioso.

scritto da Rosalba Varegliano
Asus ZenWiFi BD4 Outdoor

Asus ha ufficialmente annunciato l’arrivo in Italia del ZenWiFi BD4 Outdoor, il primo sistema mesh Wi-Fi 7 pensato per l’uso esterno. Questo dispositivo unisce connettività di ultima generazione ad una robustezza senza compromessi, ideale per garantire copertura e sicurezza perfette anche in giardino, sul terrazzo o nei luoghi più esposti. Il prezzo indicato sullo store ufficiale ASUS è di 149 € iva inclusa.

Asus porta il Wi-Fi 7 all’aperto, arriva in Italia il nuovo ZenWiFi BD4 Outdoor

Il ZenWiFi BD4 Outdoor supporta lo standard dual-band Wi-Fi 7 (802.11be), con velocità fino a circa 3.600 Mbps, grazie al supporto alle tecnologie MLO (Multi-Link Operation) e 4K-QAM che garantiscono trasmissioni dati efficienti e stabili. Si integra perfettamente con AiMesh, permettendo di estendere la rete domestica verso l’esterno in modo fluido.

L’involucro è robusto e certificato IP65, resistente a pioggia, polvere, escursioni termiche tra -30 °C e +60 °C, con protezione contro le sovratensioni e scariche ESD. La connettività è versatile: è possibile alimentarlo tramite PoE-in 2,5 G o usarne due porte Ethernet per dati e alimentazione, oppure impiegare l’alimentatore classico. Il montaggio è facile su parete, palo o superfici piane.

Dal lato sicurezza e gestione, è dotato di suite avanzata AiProtection Pro, supporto VPN, e la funzionalità Smart Home Master Network che consente di configurare fino a tre SSID separati — ideali per isolare IoT, ospiti e dispositivi di sicurezza.

Prezzi e disponibilità in Italia

Disponibile sul sito ufficiale ASUS a 149 € (iva inclusa), anche se al momento è esaurito. Altri retailer italiani lo segnalano a prezzi variabili: 143,95 € su LDLC e 132,90 € su NextHS.In sintesi, con il ZenWiFi BD4 Outdoor Asus offre una soluzione Wi-Fi 7 outdoor completa che rispecchia ogni esigenza. Doppia banda, alta velocità, rete mesh integrata, protezione ambientale robusta e opzioni di alimentazione flessibili. Una mossa significativa per portare le reti Wi-Fi ultrarapide anche negli spazi esterni delle nostre case non solo negli spazi interni.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rosalba Varegliano

Dal 2017 collaboro con TecnoAndroid, adottando un approccio attento ai dettagli e puntando sempre alla perfezione, per offrire un punto di vista chiaro e preciso sulle ultime novità del settore tech.