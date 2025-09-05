Iliad lancia TOP 250 Plus un’ OFFERTA BOMBA!

Iliad continua a rafforzare la sua immagine di operatore trasparente e competitivo, puntando su offerte semplici e senza costi nascosti. L’ultima proposta si chiama TOP 250 Plus, disponibile a 9,99€ al mese per l’attivazione e a 9,99 euro per la SIM. L’offerta prevede 250GB di traffico dati utilizzabili in 4G/4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati, oltre a 25GB extra dedicati al roaming in Europa.

Il pacchetto mantiene uno dei punti di forza storici di iliad, ovvero il prezzo “per sempre”, che non subisce rimodulazioni e resta invariato nel tempo. Per gli utenti che viaggiano spesso all’estero, sono inclusi minuti e SMS illimitati anche verso oltre 60 destinazioni internazionali, a conferma della vocazione globale dell’operatore.

Iliad, 5G incluso e servizi extra gratuiti

Con TOP 250 Plus, iliad include l’accesso alla rete 5G senza costi aggiuntivi, a patto di disporre di uno smartphone compatibile e di trovarsi in una delle aree già coperte. In caso di superamento della soglia dati, la navigazione può continuare a consumo con una tariffa trasparente di 0,90 centesimi per 100MB.

L’offerta comprende anche una serie di servizi accessori gratuiti che molti operatori tradizionalmente fanno pagare. Quali hotspot, segreteria telefonica, avviso di chiamata, controllo del credito residuo e portabilità del numero senza costi extra. L’attivazione della SIM avviene in modo rapido, sia nei punti vendita fisici che online, con possibilità di scegliere tra SIM fisica ed eSIM. Non ci sono penali di uscita, né costi nascosti, l’utente può cambiare offerta o operatore in qualsiasi momento.

Un ulteriore beneficio è riservato a chi abbina l’offerta mobile a un piano fibra Iliad. In questo caso è possibile accedere a sconti e vantaggi extra, a condizione che il pagamento avvenga tramite carta o IBAN e che l’offerta mobile scelta sia almeno pari a 9,99€ al mese. Insomma, con TOP 250 Plus, Iliad punta a rafforzare la sua posizione nel mercato, proponendo una soluzione adatta a chi consuma grandi quantità di dati ma non vuole rinunciare a trasparenza e convenienza.