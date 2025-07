L’eclissi perfetta? Al Cerro Tololo scienza e atmosfera creano magia

C’è qualcosa di ipnotico nelle notti in cui la Luna decide di prendersi il centro della scena. Non ha bisogno di fare rumore o di chiedere il permesso: le basta oscurarsi piano, farsi avvolgere da un velo d’ombra e poi riemergere più misteriosa che mai. È quello che è successo di recente sopra il cielo del Cile, ma con un’aggiunta inaspettata che ha lasciato tutti a bocca aperta. Non solo l’eclissi lunare – già di per sé un evento affascinante – ma un contorno di colori quasi irreali: verde, arancione, sfumature che sembravano uscite da una tavolozza capricciosa, stese direttamente sul cielo.

Quando la Luna sorprende: l’eclissi cilena e quei colori impossibili

Il bello è che non c’era nulla di “programmato” in questo gioco di luci. L’eclissi era stata prevista da tempo: gli astronomi lo sanno con grande precisione, perché la Luna e la Terra danzano da millenni secondo regole ben chiare. Il cosiddetto ciclo di saros, ad esempio, è un sistema antico quanto intrigante che permette di prevedere quando e come si verificheranno questi allineamenti. Ogni diciotto anni circa, lo stesso schema si ripete, come una coreografia già vista ma mai identica.

Ma quello che nessuno può davvero anticipare è l’atmosfera che circonda l’evento. I colori, l’umidità nell’aria, i riflessi e i contrasti: dettagli che sfuggono al controllo, ma che possono trasformare un’eclissi in qualcosa di magico. È quello che è accaduto al Cerro Tololo, dove l’osservatorio si è trovato immerso in uno spettacolo quasi irreale. Nelle foto catturate dagli strumenti in quota – tra cui il Deep South Telescope e il DIMM2 – si vede chiaramente la Luna circondata da un alone colorato che sembra dipinto, non reale.

Ci sono momenti in cui anche la scienza sembra inchinarsi davanti alla bellezza. L’eclissi era già calcolata, ordinata. Ma il modo in cui si è presentata al mondo? Quello no. Quello è stato un regalo del cielo, letteralmente. Un ricordo per chi ha avuto la fortuna di guardare in su e perdersi, per qualche minuto, in un altro universo.