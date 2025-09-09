Hualong One: il reattore nucleare è il più diffuso in tutto il mondo

La Cina ha raggiunto un traguardo importante per il panorama energetico mondiale. Ciò grazie al suo reattore nucleare di terza generazione, Hualong One. Interamente sviluppato e prodotto a livello nazionale, tale progetto è oggi il più diffuso al mondo. Inoltre, conferma della volontà di Pechino di affermarsi come leader nel settore dell’energia nucleare. Il reattore non è soltanto una vetrina tecnologica. Ma anche il frutto di un lungo lavoro di revisione e miglioramento delle misure di sicurezza. I numeri che accompagnano Hualong One raccontano bene la sua portata. Si parla di 41 unità risultano oggi in costruzione o già operative, sette delle quali collegate direttamente alla rete elettrica. Ogni reattore è in grado di produrre fino a 10 miliardi di kilowattora ogni anno. Una quantità sufficiente a coprire i consumi medi di circa un milione di cittadini.

I dettagli emersi sul reattore Hualong One

Riguardo la certificazione internazionale, i risultati non lasciano spazio a dubbi. Hualong One ha ottenuto la valutazione massima dalla World Association of Nuclear Operators e ha superato senza riserve le verifiche richieste dall’Unione Europea e dal Regno Unito. E non è tutto. È anche l’unico reattore di terza generazione portato a termine entro i tempi previsti. Ovvero circa cinque anni e mezzo.

Inizialmente poteva sembrare una tecnologia destinata a restare circoscritta ai confini nazionali. Eppure, presto la realtà si è rivelata molto diversa. Il Pakistan è stato il primo Paese a scommettere sul progetto, con due reattori già attivi a Karachi. L’Argentina ha firmato accordi di collaborazione. E oltre venti nazioni hanno espresso l’intenzione di intraprendere la stessa strada. Segno di una crescente attrazione verso tale tecnologia. In grado di combinare sicurezza, affidabilità e tempi di costruzione contenuti. Hualong One è quindi un pilastro della strategia energetica di Pechino. Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di picco delle emissioni entro il 2030. Ed anche della neutralità carbonica entro il 2060.