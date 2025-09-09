Samsung Galaxy

Samsung apre le porte della One UI 8 anche ai modelli di fascia media. Dopo aver avviato i test su Galaxy S e Z, l’azienda si prepara a estendere la beta di Android 16 a due dei suoi smartphone più popolari: Galaxy A54 e Galaxy A35. La mossa conferma la volontà di includere nella fase di sperimentazione non solo i top di gamma, ma anche i dispositivi più diffusi sul mercato.

Prime conferme dai forum ufficiali

I segnali arrivano dai forum ufficiali Samsung, sia in Corea sia in India, dove sono comparse le sezioni dedicate al programma beta per i due modelli. Storicamente, la creazione di questi spazi anticipa di pochi giorni la disponibilità concreta dei pacchetti di test. La decisione si inserisce nella tabella di marcia annunciata dall’azienda: rendere accessibile la beta a tutti i dispositivi compatibili entro settembre 2025. L’arrivo di Galaxy A54 e A35 tra i candidati conferma che il calendario procede senza ritardi.

Funzioni in arrivo con One UI 8

L’aggiornamento porterà diverse novità legate all’interfaccia e alla produttività. Tra queste, spiccano un pannello dei quick settings ridisegnato, nuove versioni delle applicazioni Samsung e un multitasking più flessibile, con split-screen avanzato per gestire due app contemporaneamente. La beta includerà anche il supporto a Samsung DeX, funzione che consente di collegare lo smartphone a uno schermo esterno per ottenere un’esperienza simile a quella di un PC. Sul fronte sicurezza, sono previsti miglioramenti all’Area Personale, conosciuta anche come Secure Folder, che permetteranno di proteggere meglio dati e documenti sensibili.

Una scelta strategica

Portare Android 16 sulla gamma Galaxy A non è soltanto un aggiornamento tecnico, ma una scelta con forte valore strategico. Samsung punta a consolidare la fedeltà degli utenti che scelgono dispositivi di fascia media, offrendo loro funzionalità tipiche dei modelli più costosi. Questa politica permette all’azienda di rafforzare l’ecosistema Galaxy, creando una continuità tra i vari segmenti della propria offerta. In altre parole, chi acquista un Galaxy A può sperimentare parte delle stesse funzioni che si trovano su un Galaxy S o Z, con un vantaggio competitivo rispetto ad altri brand della fascia media.

Per il Galaxy A35, i riferimenti a una build di Android 16 erano già comparsi ad agosto sui server Samsung. Per il Galaxy A54, invece, la conferma è arrivata solo ora con l’apertura delle sezioni dedicate al programma beta. Questo significa che, almeno inizialmente, il rollout potrebbe partire prima sul modello più recente, per poi allargarsi rapidamente anche al suo “fratello maggiore”. Gli utenti registrati ai forum in India e Corea saranno i primi a ricevere le notifiche per scaricare l’aggiornamento, con un’estensione successiva ad altri mercati, compresa l’Europa.