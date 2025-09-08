MagSafe Battery Pack, dall’iPhone ai Pixel: la seconda vita di un accessorio

Il MagSafe Battery Pack, presentato nel 2020 con la serie iPhone 12, è stato per anni un accessorio iconico. La sua praticità nel fissarsi magneticamente allo smartphone ha conquistato molti utenti, pur tra critiche legate alla capacità ridotta e alla lentezza di ricarica. Con l’arrivo del connettore USB-C sugli iPhone e l’interruzione della vendita ufficiale da parte di Apple, sembrava destinato all’oblio. Eppure, oggi il dispositivo torna sotto i riflettori con una nuova e sorprendente utilità.

Verso una nuova generazione di MagSafe?

Il merito va al nuovo standard Qi2, che ha ereditato la tecnologia MagSafe e l’ha resa universale. Questo passaggio ha trasformato un accessorio nato per iPhone in un prodotto potenzialmente compatibile con altri marchi. Non è raro, infatti, vedere immagini in cui il battery pack di Apple si aggancia perfettamente ai Google Pixel 10, che sfruttano la tecnologia PixelSnap. Sembra proprio un paradosso visivo il logo Apple su un dispositivo Android. Ma è proprio tale apertura a rendere possibile ciò che fino a poco tempo fa sembrava impensabile.

Il futuro del MagSafe Battery Pack, però, non è legato solo al riutilizzo degli accessori già esistenti. Secondo indiscrezioni, Apple starebbe preparando una nuova versione pensata per l’iPhone 17 Air, atteso come lo smartphone più sottile mai prodotto dall’azienda, ma con una batteria meno generosa. In questo contesto, un caricatore magnetico aggiornato, dotato di porta USB-C e magari di funzioni evolute come la ricarica bidirezionale o l’integrazione con Android, potrebbe rivelarsi decisivo.

La possibilità di una simile evoluzione fa pensare a scenari interessanti. Apple potrebbe trasformare un prodotto nato come esclusivo in un accessorio capace di dialogare anche con altri ecosistemi, consolidando indirettamente la centralità del MagSafe come tecnologia di riferimento nel settore. Nel frattempo, il MagSafe Battery Pack originale continua a circolare sul mercato parallelo, diventando quasi un oggetto da collezione per gli appassionati. Insomma, in attesa di conferme ufficiali, resta una sola certezza, ovvero che l’accessorio più discusso della linea MagSafe non ha ancora detto l’ultima parola. La sua nuova vita, tra Pixel e futuri iPhone, dimostra come uno standard condiviso possa trasformare limiti passati in opportunità.