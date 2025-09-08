Samsung Galaxy A43 e A35

Dopo aver coinvolto i modelli di punta delle serie Galaxy S e Galaxy Z, Samsung si prepara ad estendere il programma beta di One UI 8, basata su Android 16, anche ai suoi smartphone di fascia media. I prossimi dispositivi a ricevere la versione di prova saranno due dei modelli più diffusi: Galaxy A54 e Galaxy A35.

Prime conferme ufficiali

Samsung ha già predisposto sezioni dedicate al programma beta per Galaxy A54 e A35 sui suoi forum ufficiali in India e Corea. Questo passaggio, di solito, precede di poco il rilascio effettivo della prima build di test. L’apertura delle pagine conferma quindi che la distribuzione è imminente e che i due smartphone entreranno presto nel ciclo di aggiornamenti.

Nei giorni scorsi era stata individuata sui server dell’azienda una beta di Android 16 per Galaxy A35, mentre non erano emerse tracce per il Galaxy A54. Ora, l’attivazione delle sezioni ufficiali elimina i dubbi e prepara il terreno per l’arrivo contemporaneo su entrambi i modelli.

Cosa porta One UI 8

La nuova versione dell’interfaccia introduce novità grafiche e funzionali. Tra queste, un pannello delle impostazioni rapide ridisegnato, aggiornamenti estetici per diverse app Samsung e una migliore gestione della modalità schermo diviso, che consente di affiancare più applicazioni in modo più fluido.

Un’altra area interessata è l’Area Personale, che riceve funzioni potenziate per la protezione dei dati e la separazione delle attività personali da quelle professionali. Le novità non saranno identiche su tutti i dispositivi: alcune funzioni resteranno esclusive dei top di gamma, ma il rilascio sulla fascia media segna comunque un ampliamento importante della copertura software.

Il peso della beta sulla fascia media

L’arrivo di One UI 8 su Galaxy A54 e A35 conferma l’intenzione di Samsung di garantire un supporto software ampio anche per i modelli più accessibili. Negli ultimi anni, l’azienda ha costruito la sua reputazione proprio sulla longevità degli aggiornamenti, superando in questo campo molti concorrenti Android.

Per i proprietari dei due modelli, la possibilità di provare in anticipo le novità significa accedere a un’esperienza più aggiornata, pur con i limiti tipici delle versioni beta, come possibili bug e instabilità. Allo stesso tempo, la fase di test consente a Samsung di raccogliere feedback preziosi per perfezionare la release stabile.

Tempistiche attese

Non ci sono date ufficiali, ma la prassi suggerisce che la prima build beta possa essere distribuita già nelle prossime settimane nei mercati asiatici, con un successivo ampliamento ad altre regioni. La comparsa delle sezioni dedicate nei forum ufficiali rappresenta infatti uno degli ultimi passaggi prima dell’apertura delle iscrizioni.