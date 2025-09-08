OnePlus e Hasselblad si separano: nasce DetailMax Engine

Dopo anni di partnership, precisamente cinque, OnePlus e Hasselblad vedono le loro strade separarsi.la notizia è stata ufficializzata da Pete Lau, che ha fatto capire a tutti quanto tutto ciò non sia un downgrade, ma un passo verso il futuro fatto di nuove tecnologie. OnePlus 13 sarà quindi l’ultimo top di gamma con il logo Hasselblad inciso sul retro.

Secondo Lau, l’esperienza accumulata in questi anni ha lasciato un segno profondo: le conoscenze acquisite dai tecnici di Hasselblad sono ormai parte integrante del DNA di OnePlus. Per questo motivo, l’azienda è convinta di poter continuare a garantire una qualità fotografica elevata anche senza il supporto esterno della storica casa svedese.

L’arrivo del DetailMax Engine

Il futuro della fotografia sugli smartphone OnePlus si chiamerà DetailMax Engine, un nuovo motore di imaging che farà il suo debutto con i prossimi dispositivi, a partire da OnePlus 14. La direzione intrapresa punta a soddisfare le richieste degli utenti, che nei sondaggi hanno chiesto immagini più nitide, dai colori autentici e prive di elaborazioni artificiali.

DetailMax Engine promette quindi foto chiare, realistiche e senza eccessi di post-produzione, con un approccio orientato alla fotografia computazionale. Si parla di scatti profondi, equilibrati e naturali, capaci di restituire un risultato più vicino alla realtà rispetto agli effetti spesso troppo marcati che hanno caratterizzato alcuni smartphone degli ultimi anni.

Lau ha aggiunto che i primi test interni condotti con i prototipi hanno dato risultati molto positivi, al punto da far crescere le aspettative. L’obiettivo dichiarato è quello di fissare un nuovo standard nel mercato mobile in termini di chiarezza e fedeltà delle immagini.

OnePlus quindi guarda avanti con fiducia: se da una parte si chiude una collaborazione importante, dall’altra si apre la sfida di dimostrare che l’esperienza maturata con Hasselblad può davvero tradursi in una fotografia di altissimo livello anche in autonomia.