Motorola Moto G06, trapelano le presunte specifiche

Il produttore tech Motorola sta per ampliare la sua gamma di fascia entry-level con il nuovo Motorola Moto G06. Dopo aver avuto le prime informazioni sul fratello maggiore Motorola Edge 60 Neo, in queste ultime ore sono emerse alcune immagini renders del nuovo entry-level del marchio. Stando ai render apparsi in rete in queste ore, il nuovo dispositivo vanterà la presenza di un’estetica Pantone piuttosto elegante. Quest’ultima sarà disponibile in diverse tonalità, tra cui sembrano confermate quelle denominate Arabesque, Tapestry, Tendril e White.

Motorola Moto G06 in arrivo, trapelano in rete le prime immagini renders

In queste ultime ore sono emerse le prime immagini renders del prossimo smartphone entry-level di casa Motorola, ovvero del Motorola Moto G06. Da queste immagini, possiamo quindi avere una prima conferma sul design. Osservando le immagini, notiamo la presenza di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6,88 pollici in risoluzione HD+, ovvero 720 × 1.640 pixel. Ci sarà un refresh pari a 120 Hz, mentre in alto al centro ci sarà un notch a goccia che ospiterà la fotocamera anteriore per i selfie. Le cornici attorno allo schermo sembrano simmetriche tra loro, tranne quella inferiore che è leggermente più pronunciata.

Sul retro troviamo poi un modulo fotografico costituito da due fotocamere. Dovrebbe trattarsi di un sensore fotografico principale da 50 MP con autofocus e un secondo sensore ausiliario, presumibilmente di profondità. La fotocamera per i selfie dovrebbe invece essere da 8 MP. Le immagini non ci hanno rivelato altro. Tuttavia, in queste settimane erano già emerse svariate informazioni.

Secondo quanto è emerso, sotto la scocca del nuovo Motorola Moto G06 ci sarà il soc MediaTek Helio G81 Extreme. Quest’ultimo dovrebbe essere abbinato a tagli di memoria comprendenti tra 4 GB e 6 GB di RAM e storage fino a 256 GB, espandibile tramite scheda micro-SD . La batteria dovrebbe invece avere una capienza pari a 5.200 mAh, ma la ricarica dovrebbe essere da soli 10W.

Il nuovo device di Motorola dovrebbe infine avere la certificazione IP64, uno speaker stereo con Dolby Atmos, il jack audio da 3.5 mm, il chip NFC, il Bluetooth 6.0 e anche un sensore biometrico laterale . Si parla inoltre in rete di un possibile prezzo di partenza di circa 120 euro.