Chrome: in arrivo una funzione IA per ascoltare le pagine web

Come ben sapete, Google continua imperterrito a lavorare all’introduzione dell’intelligenza artificiale all’interno di tutte le sue piattaforme, la società infatti è un vuole rimanere indietro in questa corsa all’innovazione del momento che restare indietro anche solo di un passo significa perdere importanti quote di mercato, l’intelligenza artificiale dunque piano piano sta arrivando in tutte le sue applicazioni e oggi vi parliamo di una nuova funzionalità che molto presto sbarcherà all’interno di Google Chrome per Android, tali funzionalità consentirà infatti di ascoltare ciò che viene scritto nei siti web, ma non con un semplice audio lettura del testo, bensì come un vero e proprio podcast.

Funzionalità per ascoltare il feed

La funzionalità in questione consentirà di ascoltare le pagine web in formato conversazione e non con un semplice racconto audio di ciò che c’è scritto come testo.

Tale funzionalità è stata intercettata all’interno del canale Chrome Canary per Android e si palesa quando viene aperto Google Chrome mostrando la feed legata agli interessi dell’utente, una volta aperta è presente infatti un tasto per far partire una riproduzione audio con tanto di schermata a che mostra un’anteprima del sito web e la presenza di una barra audio da poter scorrere insieme ai pulsanti per andare avanti o indietro di 10 secondi.

Una volta avviata la funzionalità vi racconterà quello che è presente all’interno del sito web in modo conversazione, la funzionalità come prete intuito non è disponibile per tutti, ma solo per coloro che sono iscritti appunto al canale di test proprietario di Google, questi ultimi ovviamente invieranno i loro feedback alla società che correggerà ciò che c’è da correggere per poi procedere eventualmente ad un rilascio globale che in tutta probabilità sarà graduale, non rimane dunque che attendere nei prossimi mesi per vedere se questa funzionalità prenderà effettivamente piede o resterà un mero esperimento.